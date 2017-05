Aerosmith toca en el Gigante y le dice adiós a los escenarios

Aerosmith ya tiene día y lugar para su desembarco en Rosario. La banda liderada por Steven Tyler tocará en el estadio de Rosario Central el martes 3 de octubre y los fans ya cuentan los días para ver en vivo a estos gigantes del rock.

Después del éxito de la presentación de Guns N'Roses del pasado noviembre, Rosario se ganó un lugar de privilegio en la agenda de shows internacionales de rock. Tanto es así que otro de los grandes tanques del rock norteamericano, como Aerosmith, confirmó una presencia que oportunamente Escenario había anticipado. "Aero-Vederci Baby!" se titula la gira mundial que traerá a la banda a la ciudad, en lo que será el último tour mundial del popular grupo de Boston.

En su presentación en el Gigante de Arroyito, la banda de hard rock contará con su alineación titular: el extravagante cantante Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el baterista Joey Kramer y el bajista Tom Hamilton.

Si bien la banda de Boston ya le había dicho adiós al público argentino con un celebrado show en el Estadio Unico de La Plata, que fue promocionado como la última actuación de Aerosmith en el país, el suceso de su actuación alentó a la banda a volver.

Aerosmith ya tiene experiencia en el interior del país, tres días antes de su actuación en La Plata tocó en la cancha del club Instituto en Córdoba, donde ofreció un show vibrante que, como lo viene haciendo a lo largo de toda su gira, repasó su carrera y regaló a sus fans un combo explosivo de todos su grandes éxitos y la energía que los hizo famosos.

La escala rosarina de Aerosmith forma parte de la gira "Aero-Vederci Baby!", que comenzará el 17 de mayo en Tel Aviv y luego partirá hacia las principales ciudades de Europa, incluidas Moscú, Munich, Berlín, Dublín, Florencia, Lisboa, Madrid y Barcelona, durante el verano boreal. Antes de llegar a la Argentina, la banda hará escala en las ciudades brasileñas de Belo Horizonte y San Pablo.

Con 15 discos de estudio, el grupo creada en 1970 alcanzó repercusión mundial a caballo de hits inoxidables. El ejemplo más paradigmático fue el álbum "Get a Grip", de 1993, que reunió a clásicos como "Crazy", "Livin on the Edge" y "Amazing", entre otros, que siguen siendo claves en su repertorio.