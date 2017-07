Advierten sobre la crisis terminal de la ficción en la televisión

adiós. El levantamiento de "Fanny la Fan", a un mes de su estreno, dejó una sola ficción argentina en la tele.

La Sociedad General de Autores (Argentores) y los directores de televisión Rodolfo Hoppe y Jorge Montero cuestionaron el momento que vive la ficción argentina en la TV local y cuestionaron la decisión de Telefe de levantar la tira "Fanny la Fan", que se emitió hasta el viernes pasado.

El comunicado de Argentores, al igual que el resto de las manifestaciones públicas de referentes de la televisión argentina, surgen como respuesta al intempestivo levantamiento de la tira "Fanny, la fan", producida por Underground, protagonizada por Agustina Cherri, Nicolás Furtado y Luciano Cáceres, a un mes de su lanzamiento, dejando solo a una nueva ficción argentina, "La estrellas", de El Trece, en el aire.

"Cuando el 50 por ciento de la ficción argentina en 2017 en televisión abierta es eliminada del aire de un plumazo, a los que integramos la comunidad audiovisual el filo de un puñal helado nos recorre la espalda", expresa el texto que lleva la firma de la entidad mutual y profesional fundada en 1934.

"Los números de rating y publicidad que gobiernan despiadadamente a la televisión actúan como juez implacable cuya sentencia cumple un brazo ejecutor que no duda ni da lugar a apelaciones: no me funciona, fuera".

Para Argentores, "la desaparición de esta entrega diaria es una muestra descarnada de la situación desesperante que atraviesa el sector, crisis terminal nunca vista antes en este país que fue líder en la producción de telenovelas y series en toda América, que exportó sus productos a Europa y a Asia". Los autores advirtieron que "cierran, una a una, las fuentes de trabajo y a nadie de los que estarían en condiciones de cambiar esa siniestra ecuación parece importarle. Desaparece la voz de nuestra ficción en la TV y a ningún funcionario de la cultura se le mueve el corazón ni le remuerde la conciencia".

"Queremos ser testigos y a la vez espectadores de nuestra realidad sin tener que asistir pasivamente a la promoción de otros mundos alejados de nosotros hasta el ridículo. Este país nunca ha tenido sultanes, príncipes o reyes y las mil y una noches que atravesamos son de sufrimiento y espera. Hablamos en argentino y no en doblaje. Pensamos, escribimos y actuamos en criollo. Y merecemos verlo", finaliza el comunicado.

Rodolfo Hoppe, ahora al frente de Directores de Obras Audiovisuales para Televisión y recordado como responsable de "Amor prohibido" y "Nano", dijo refiriéndose a la crisis que "las organizaciones del sector estamos luchando para que la ficción recupere el puesto que ha perdido en la Argentina". Y añadió: "Esperamos que la multisectorial de entidades que integramos sea el principio para la recuperación de tanto trabajo para actores, directores, técnicos y productores", dijo.

■□ "Hay cien personas que se quedan sin trabajo. Tolerancia cero... Una multinacional compra un canal y se olvida de todo", dijo Jorge Montero, director de productos como "Kachorra" y "Los Roldán".