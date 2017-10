Adiós a Fats Domino, el pianista que marcó los comienzos del rock & roll

Fats Domino, el pianista y cantante cuyo ritmo desenfrenado ayudó a dar vida al rock & roll, murió el martes a los 89 años, según informaron ayer las autoridades. Un responsable del organismo forense de la ciudad de Nueva Orleans, donde residía Domino, confirmó ayer su muerte. "Fue fiel a sus raíces de Nueva Orleans y fue una verdadera leyenda", dijo Gerry Cvitanovich, del centro forense Jefferson Parish, quien indicó que el músico falleció de causas naturales. La hija del cantante dijo que el pionero del rock murió en paz y rodeado de su familia.

Domino vivió permanentemente en Nueva Orleans. Incluso después de ganar fama permaneció en su viejo barrio. En su auge fue considerado un rival de Elvis Presley como el rey del rock & roll. Pero la preeminencia del tímido Domino se desvaneció a mediados de los 60, cuando estrellas como Los Beatles y Los Rolling Stones empezaron a dominar la cultura del pop.

Antonie Domino, quien tomó su apodo de "el gordo" muy joven, se consolidó en 1949 con su éxito de "The Fat Man", considerado uno de los primeros temas del rock & roll. Contemporáneo de artistas como Little Richard, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, fue el músico negro de rock & roll que más discos vendió en la década del 50. Entre sus grandes éxitos también se cuentan canciones como "Blueberry Hill", "Walking To New Orleans", "Whole Lotta Loving" y "Blue Monday". Incluso fue uno de los primeros artistas negros en tocar en shows televisivos de música pop, donde actuó junto a otros pioneros como Buddy Holly.

Fats Domino permaneció desaparecido un breve lapso, cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleans en 2005. Entonces fue evacuado y un año más tarde lanzó su último álbum, "Alive and Kicking" (Vivo y coleando), a beneficio de los artistas afectados por la tragedia.

pionero. Compuso grandes éxitos.