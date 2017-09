Acusan al cantante de Salta la Banca de abuso y el artista salió a desmentirlo

Una joven acusó en la red social Twitter por abuso al cantante del grupo de rock nacional Salta la Banca, Santiago Aysine, quien hoy salió a desmentirlo. El artista aseguró que detrás de esas acusaciones "hay bastante saña".

Todo surgió ayer, cuando una usuaria de Twitter aseguraba haber sido víctima de Aysine, lo cual generó el repudio de otras mujeres en la red social.

Embed Aysine dice que no conoce a las pibas que denuncian. No, definitivamente no conoces a lo que tratas como un pedazo de carne. — Cami (@camispalletti) 21 de septiembre de 2017 Embed Yo tenia 16 años y estaba de novia.

"Dale cami, no seas gila" me acuerdo que me dijo. Se ve que hace bastante no entiende los no — Cami (@camispalletti) 20 de septiembre de 2017 En declaraciones radiales, el cantante desmintió las acusaciones: "Soy víctima de una acusación que claramente es falsa, de alguien que no conozco y de algo que no pasó (...) En esa primera acusación se hablaba de que yo en principio quise robarle un beso, que es algo que no he hecho casi nunca en mi vida, salvo con alguien que sí conocía y tenía un vínculo. En segundo lugar, ¿tocar a alguien? Una pavada gigante también. Me tomó por sorpresa y me pareció una locura".

En ese sentido, el líder de Salta la Banca sostuvo que las chicas mienten, pero que están en su derecho de hablar. "Creo que es un momento en el que es necesario que las mujeres digan cosas -explicó-. Detrás de las acusaciones hay bastante saña", afirmó.

"Está bien. Habrá que escuchar a las víctimas y yo tendré que salir a desmentirlo porque nunca pasó, nunca en mi vida abusé de nadie (...) Es algo que jamás haría en mi vida. (...) Nunca he sido una persona machista desde lo verbal. He peleado y he sido agresivo como cualquiera cuando me peleo, pero eso no contempla el sexo. No soy un abusador, jamás lo fui y todo lo que he hecho en mi vida fue absolutamente consensuado (...) Es un momento de mierda para mí y evidentemente para las pibas, porque sienten que eso pasó y no pasó", concluyó.