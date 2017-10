A punto de ser madre, Luli Salazar contó cuánto sufrió para llegar a tanta felicidad

Luli Salazar está a punto de ser mamá y lo disfruta plena y feliz. Sin embargo, hoy se conocieron declaraciones suyas donde dejó en claro cuánto sufrió antes de concretar su sueño.

"Hace años que quiero ser mamá y es vox populi. También había congelado óvulos pero ya era demasiado. Y cuando a una mujer ya le pasa eso, uno no puede reprimírselo porque estás sufriendo y no me parecía que eso fuera bueno", dijo hoy la modelo en declaraciones a "Agarrate Catalina", el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi.

"Porque ya ver un bebé y llorar, en el sentido de añorarlo, ya era mucho. Yo sufrí mucho por este tema. Cada uno tiene una cruz en su vida y para mí fue esta. Dios quiera que dentro de poco tenga un final feliz", añadió en la entrevista.

Pese a su dolor, Luciana se mostró muy optimista de cara a lo que viene en su vida: "Creo que todo ese dolor, cuando vea a mi bebé, voy a decir que no fue en vano. Lo voy a vivir con una emoción importante".

Sobre la posibilidad de que retome la relación con el economista Martín Redrado, Luli comentó que "no soy bruja. No puedo decir 'no voy a estar nunca más' ni con él, ni con nadie. Hoy tengo puesta mi cabeza enfocada en mi gordita y en qué mis familia y seres queridos estén bien. Hoy no estoy pensando en si volvería con alguien. Puedo decir que estoy abierta al amor sea con alguien o con Martín. Estoy abierta a que la vida me sorprenda".