A los 79 años murió la actriz Mireille Darc, figura del cine francés de las décadas del 60 y 70

La modelo y actriz francesa Mireille Darc, recordada por su labor en el cine francés en las décadas del 60 y 70, dirigida por cineastas notables y figura junto a actores como Jean Paul Belmondo y Alain Delon, murió en la madrugada parisina a los 79 años.

Dotada de una singular belleza, Darc comenzó su carrera en el cine de su país de la década del 60, y participó en más de medio centenar de largometrajes, y en los últimos tiempos en series y diversas producciones para la televisión francesa.

Sin ocupar en su carrera un papel protagónico, participó en largometrajes dirigidos por el nuevaolista Jean-Luc Godard como "Week End", y también de cineastas como Eduard Molinaro, George Lautner, José María Forque y Jacques Deray, entre otros.

Entre sus actuaciones se destacan también las de "Ella no bebe, no fuma, no se droga, pero...", de Michel Audiard; "La señorita de Pekín", junto a Edward G. Robinson; "Balazos en la cama", junto a Jean Yanne; y "Alto, rubio y con un zapato negro", con Pierre Richard y su secuela y "No hay humo sin fuego", de Andre Cayatte.

Apareció en numerosos filmes junto a Delon, con el que convivió por una década y media, en "L'Homme pressé", "Pouic-Pouic", "Los alegres vividores", "Muerte de un corrupto", "Los traidores", "Les Seins de glace", "La piel de un asesino" y "Borsalino".

Comenzada la década de 1980 su carrera fue interrumpida por una cirugía a corazón abierto después de un accidente automovilístico, en el que se lesionó gravemente.

También llegó su separación de Delon después de quince años juntos, y abandonó su carrera cinematográfica, al contraer matrimonio con Pierre Barret desde 1983 hasta su deceso, en 1988, el segundo con Pascal Deprez, desde 2002 hasta la actualidad.

En la década del 90 volvió a la actividad en la televisión, en numerosas series, incluso como directora, y en 2006, a dos décadas de dejar el cine y todavía en actividad en la televisión, el entonces primer ministro Jacques Chirac la premió con la Légion d'Honneur.