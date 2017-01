"Es más duro de lo que pensaba"

"Voy a hacer camino al andar", le dijo Facundo Ardusso a Ovación antes de largar en Asunción el primer Dakar. Por entonces todas las incógnitas se apiñaban en su cabeza y nunca dudó en describir la realidad. "Debo ser el más inexperto piloto de Dakar". Con tres horas apenas arriba de la Duster en la previa, al único representante santafesino que sigue en pie (el otro, Pablo Luis Novara, de Bauer y Sigel, abandonó en la cuarta etapa) no le va mal ni mucho menos. Siempre se mantuvo entre los 30 primeros y ya de nuevo en casa ve más cerca el gran objetivo: llegar a Buenos Aires el sábado.

Ardusso ayer volvió a entrar al país recorriendo el increíble salar de Uyuni para terminar en el Centro de Convenciones de Salta. Fue 26º en la etapa y quedó 23º en la general y ahora con más experiencia contó las sensaciones. "Me encontré con un Dakar mucho más duro de lo que me esperaba y siempre me estoy adaptando. Voy sorteando obstáculos. Es una carrera en la que hay que ser constantes y no cometer errores", dijo el piloto de Las Parejas.

"Hay que aprender a leer bien el terreno para ver en qué marcha hay que pasar. Todos los días se combinan terrenos con dunas, piedras, río, tierra, barro, la verdad es que es una carrera muy completa. Tiene todo tipo de piso y para mí todo es muy difícil", se explayó.

Ardusso diferenció claramente esta carrera de lo que estaba acostumbrado, que fue siempre correr en pavimento. "Es muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Primero, por tener un navegante, segundo porque la camioneta es de tracción en las cuatro ruedas y tercero porque precisamente es una camioneta. Al no saber el terreno eso hace que vayas improvisando mucho más de lo que lo hacés en un auto de carrera en una pista", explicó.

El parejense no tuvo empacho en decir que al principio "sufrí un noventa por ciento y lo disfruté un diez. El segundo un ochenta y un veinte y así sucesivamente. Hoy te puedo decir que estoy en un sesenta de disfrute y un cuarenta de sufrimiento. La tendencia cambió y espero seguir así. Lo tomo con calma, como experiencia de vida y el objetivo es aprender y llegar, sin importar la posición".

Los elogios para Emiliano Spataro

Ardusso no se privó de elogiar a su compañero de equipo Emiliano Spataro, quien por un problema de diseño en la nueva Duster debió abandonar. Al Flaco por suerte no lo afectó. "Los problemas de Emi fueron relacionados al chasis, pero yo no tengo miedo de que me pase lo mismo porque mi auto anduvo bien", señaló. "A pesar de la frustración es un gran líder. Se puso el equipo al hombro. Tiene una fuerza mental tremenda y contagia energías y ganas a todos. Al llegar al vivac el día de su abandono le dije que lo sentía mucho, pero me respondió que él iba a estar feliz si yo daba la vuelta. No tengo más que palabras de agradecimiento con él", disparó sobre el piloto de Lanús, que será su compañero en Torino este año en el TC y es, además de piloto, un gran mecánico.

Villagra volvió a destacarse

El cordobés Federico Villagra (Iveco) terminó segundo en una complicada jornada entre los camiones, en el reingreso del Dakar a la Argentina y se ubicó cuarto en la clasificación general; mientras que el francés Sebastien Loeb (Peugeot) pasó a encabezar la categoría autos, que promete tener un final vibrante de aquí al sábado. Por las malas condiciones del tiempo el especial para autos, quads y motos se redujo en algo más de 70 kilómetros, en tanto el de camiones se achicó considerablemente. El triunfo en esta categoría fue para el holandés Martin van den Brink (Renault Trucks) y Villagra quedó a apenas 17 segundos del ganador. No obstante, el destacado del día fue Loeb, quien relegó a Peterhansel (Peugeot) al segundo lugar y de yapa pasó al frente en la general. En motos se impuso en la etapa Barreda Bort (Honda), mientras que Ignacio Casale (Yamaha) se llevó la etapa en cuatriciclos.

Se anuló la novena etapa

La organización del Rally Dakar dispuso ayer la "anulación" de la 9ª etapa de la competencia, prevista para hoy entre Salta y Chilecito, a raíz de los problemas climáticos que complicaron el andar de los protagonistas en las últimas horas. "A raíz del gigantesco desprendimiento de tierra provocado por las tormentas, la ruta prevista para el enlace hasta el vivac fue cortada a 160 kilómetros de Salta", explicó la organización. "En consecuencia, la jornada de mañana (por hoy) se dedicará a reagrupar el conjunto de los medios de la carrera en Chilecito para poder continuar con la prueba", detalló. En tanto la última etapa del rally está en duda ya que una ONG ambientalista presentó un recurso de amparo en la Justicia.