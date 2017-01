"Estoy muy contento desde que llegué a Newell's. Hay un grupo fuerte, con muchas ganas y enorme expectativa. Vengo a aportar mi sacrificio y ahora lo primordial es ponerme bien en la parte física para poder hacer un buen campeonato. Es el desafío más importante de mi carrera. Quiero meterme de lleno en el plantel", expresó ayer el volante por izquierda Jacobo Mansilla, que habló por primera vez como jugador rojinegro durante la puesta a punto en la costa atlántica.

¿Cómo te definís como jugador?

Lo primero que quiero es poder encontrar mi mejor versión. La idea es hacer un gran torneo y poder tener continuidad. Soy un jugador que me muevo por izquierda, tratando de mantener la intensidad y siempre con la intención de pisar el área de enfrente. Espero hacer lo que me pida Osella y estar a disposición para cuando el técnico me necesite. Es bueno cuando el DT conoce tus virtudes y defectos. Quiero estar a la altura de este equipo que está haciendo un gran torneo.

¿Cuánto influyó en tu decisión de llegar a Newell's que el técnico sea Osella?

Mucho, porque Diego me llamó para que venga. Lo tuve en Colón y Olimpo. Me conoce bien y sabe lo que puedo brindarle al equipo. Voy a dar el máximo para aportar desde donde me toque. Analicé la chance de venir a Newell's y creo que di un salto en lo deportivo. Estoy contento y con esperanza de hacer las cosas muy bien.

El equipo está peleando arriba, ¿esto también te ilusiona en tu llegada?

Seguro. Newell's está segundo en la tabla e hizo una gran temporada. El grupo sabe a lo que apunta y ojalá podamos seguir por este camino y pelear grandes cosas hasta el final. Si seguimos con la regularidad que trae el equipo estaremos bien arriba, pero la realidad es que todos los partidos son difíciles y el campeonato es muy parejo. Hay que estar con los pies sobre la tierra.

¿Dudaste en venir por la realidad económica compleja que atraviesa el club?

Es que la realidad es que estoy jugando en el fútbol argentino y la mayoría de los clubes están iguales. Prioricé más que nada lo deportivo.