"Es competencia desleal que dos cadenas puedan abrir los domingos y el resto no"

al fallo judicial que declaró inconstitucional la ley de descanso dominical. Manifestó que "en términos conceptuales, no jurídicos, la resolución judicial implica una competencia desleal para los comercios de capitales rosarinos frente a dos grandes cadenas que podrían abrir y ellos no". La gerenta general de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, Verónica Solmi, se refirió hoyManifestó que "en términos conceptuales, no jurídicos, la resolución judicial implica una competencia desleal para los comercios de capitales rosarinos frente a dos grandes cadenas que podrían abrir y ellos no".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Solmi aclaró que aún en esa entidad no pudieron analizar los fundamentos del fallo ya que es muy extenso y se conoció ayer, pero sostuvo: "Vamos a tener un enero con supermercados abiertos y otros no. Y eso lleva a que se haga un planteo que tiene que ver con la competencia desleal, aunque no sería desleal si el Poder Judicial habilita a que abran todos. Tiene que haber un replanteo. Ayer estuvimos en contacto con el sindicato de Empleados de Comercio. Estamos estudiando el fallo. Es una resolución muy extensa".

"No queremos ser muy livianos en las expresiones o en lo que vamos a hacer. Es algo que vamos hablar una vez que hayamos estudiamos el fallo. Vamos a hablar con el sindicato, con la provincia y con cada uno de los supermercados adheridos a la Cámaras afectados que no son todos", agregó.

"Es una competencia desleal que dos grandes cadenas puedan abrir los domingos y el resto no. No lo es en términos jurídicos, porque esta situación la avala la Justicia. Pero vamos a tener que hacer un replanteo económico por los negocios de origen local, de capitales rosarinos y santafesinos, que tienen que estar cerrados cuando dos grandes cadenas nacionales e internacionales van a poder estar abiertas. Esa será la discusión", agregó Solmi.