"Era muy difícil calmarla porque pegaba patadas y manotazos por su cuadro neurológico"

"Era muy difícil calmarla porque pegaba patadas y manotazos por el cuadro neurológico. De la excitación pasó a un cuadro de depresión, es decir entró en un coma". Así describió el médico José Luis Morina el cuadro que presentaba Giuliana M. cuando fue atendida, antes de ser trasladada al hospital San Martín de Arroyo Seco.

Morina relató que "a eso de las 7 de la mañana, un chico trajo a su novia diciendo que estaba descompuesta. Ella presentaba un cuadro de excitación psicomotriz. Tal es así que fue muy difícil oxigenarla y tratar de ubicar una vía para hidratarla. Realmente esta muy excitada" .

E inmediatamente agregó: "Tuvimos que contenerla y trasladarla al hospital. Cuando la estábamos descargando en el hospital entró en un cuadro depresivo neurológico con buena ventilación y función cardiológica, pero un cuadro depresivo de un cuadro inicial de excitación. Después tomó rienda el hospital y luego la derivaron a hospital provincial de Rosario".

Al ser consultado sobre si el novio había revelado qué había consumido Giulana, enfatizó: "No. Pienso que algo debe haber consumido pero no tengo idea. El no dijo palabra. Todos tratábamos de calmarla, pero sabemos que el cuadro psicomotriz es neurológico y es muy difícil porque la persona no está en sí. Es muy difícil calmarla. Pegaba patadas y manotazos. Es un cuadro neurológico".

Sobre el cuadro que presentó la joven, dijo que "son comunes los cuadros de excitación y después depresión" tras consumir droga.

Por último, contó que que "ayer me llamaron algunos familiares que me comentaban que a la chica le habían encontrado una perforación intestinal. Eso es muy raro dentro de lo que es el consumo de algún tipo de drogas porque generalmente producen cuadros neurológicos más que un cuadro intestinal. Seguramente hoy le harán la autopsia y determinarán la causa de la muerte".