Entrevista exclusiva con Diego Osella: "Es todo mérito de los jugadores"

Es el mismo Diego Osella. Aquel que tuvo la primera chance de dirigir a Newell's desde febrero de este 2016 y al que la nueva dirigencia le dio la segunda oportunidad. Todo en un año en el que se vieron dos equipos muy distintos, pero con una etapa de transición que marcó el despegue hacia este presente. Que lo muestra en un lugar preponderante del fútbol argentino, en un segundo puesto con valiosos 28 puntos. Para llegar a esto, el entrenador contó con una base importante de jugadores y con futbolistas que él mismo eligió acertando varios plenos en su apuesta hacia el juego pretendido. "Es todo mérito de los jugadores, de este plantel que siempre tuvo una gran predisposición y por eso conseguimos revertir la imagen que habíamos dejado en el torneo anterior. Todo gracias a la calidad del grupo", dijo el DT leproso en diálogo con Ovación.

- Qué manera diferente de terminar. De aquellas críticas que se escuchaban allá cuando finalizó el torneo pasado, al equipo que finalizó con el 6-1 sobre los sanjuaninos y que marcó claramente el cambio.

Todo mérito del plantel. Fue un gran premio para los futbolistas, no para mí. Uno baja la idea y el receptor es fundamental.

- No vale restarse méritos, porque sin dudas los tenés.

Nosotros tuvimos la capacidad de manejar las cargas, de darle una rigurosidad táctica. Tuvimos la posibilidad de hacer una pretemporada distinta, larga, y fue importante. Sabíamos que si a los jugadores los llevábamos al ritmo que pretendíamos podíamos conseguir el equipo compacto, sólido y con orden que necesitábamos. Y ellos siempre tuvieron la predisposición, por eso cuando se fueron soltando logramos el mejor volumen de juego.

- Y llegaron más lejos de lo que podía esperarse en el inicio de este torneo.

Cuando arrancó sólo pensamos en estar a la altura de lo que la gente pedía, por la grandeza del club. Porque la gente de Newell's está acostumbrada a ver buen fútbol de sus equipos, como pasó con el del Tata Martino y en otros proyectos anteriores. Después, salvo un primer semestre con Berti, ese juego no apareció. Como nos pasó en la primera etapa. En la que empatamos mucho, con una racha de 7 sin perder pero ganando poco (1 triunfo y 6 empates). Con buenos partidos ante equipos que estaban haciendo campañas importantes, el 0-0 en el clásico en cancha de ellos, el triunfo ante Huracán, la igualdad con Estudiantes en La Plata y después el cierre con el triunfo ante los tucumanos, pero el juego no convencía a la gente. Debíamos revertir eso.

- Y vaya que lo lograron. Con un equipo que quedó segundo, a tres puntos del líder Boca. Claro que fue importante el triunfo agónico ante Central.

Sí, claro. Eso fue importantísimo para afirmar lo bueno que veníamos haciendo. Después les dije a los muchacho que de los últimos 5 partidos debíamos ganar 3, para de mínima lograr un colchón de 27 unidades. Y pudimos hacerlo. Le ganamos a River (1-0), a Colón (2-1), perdimos con Banfield (0-2) pero empatamos con Talleres en Córdoba (0-0) y cerramos bárbaro con San Martín (6-1), con lo que llegamos a los 28 puntos, que fue un gran premio para los futbolistas.

- Claro que para poder llegar a eso hubo en el medio algo clave, las elecciones.

Yo lo tenía bien claro. Sabía que había un proceso eleccionario en el medio y que salvo Eduardo (Bermúdez, el presidente electo) nadie confiaba en nosotros. Y eso puso a la gente en contra, algo que es en cierta forma lógico aunque me pareció desmedido. Se hablaba que iban a venir desde Zielinski a Vivas, muchos nombres. Y Eduardo se la jugó por nosotros. Por eso cada momento lindo que pasamos me alegro por los jugadores y por Bermúdez y su gente, a quienes estoy muy agradecido de darme esta segunda oportunidad. La necesitaba, sinceramente. Newell's es el club que amo, en el que me crié y necesitaba reponerme.

- Algo así te hubiera hecho falta en tus tiempos de jugador, cuando ocupabas la zaga central.

Es cierto, me faltó esa chance. Lo hablabla el otro día con mi señora. Siempre considerando el jugador con sacrificio que fui, en mi mejor momento me corté un ligamento de tobillo. Estaba en la primera división, con el Indio Solari como técnico, pero se fue y cuando me recuperé ya estaba Castelli (el Profe) y no tuve más chances. Igual la peleé, pero no se me dio en primera división y fui al ascenso, siempre dejando todo en cada club que jugué.

- ¿Tal vez por eso trajiste y bancaste a Moiraghi?

Es que lo conocía, sabía cómo respondía ante los mejores jugadores rivales. De su enorme capacidad en la marca del uno contra uno y además lo teníamos en las estadísticas con Nico Cinalli. Estaba convencido de que Moiraghi era el jugador que necesitábamos y él respondió muy bien, se ganó este presente.

- Siempre hablando de la defensa, los tenés a Advíncula y Formiliano con la posibilidad de seguir, pero no está definido que sigan.

Ojalá que se queden, se lo pedí a Eduardo. Pretendo que podamos mantener a este plantel.

- ¿Y si alguno se va?

Sólo en ese caso traeríamos un reemplazante. Por eso solamente buscaríamos uno para ocupar el lugar que dejó vacante Mateo con su sorpresiva decisión.

- ¿Pistas?

Y... tengo un par de nombres, je, je. Siempre alguno que conozca, porque es más fácil la adaptación para las dos partes. Y ojalá lo podamos tener para cuando empiece la pretemporada, como pasó en la última. Es clave.

- ¿Seguro sólo uno?

Sí, estoy muy conforme con el plantel que tenemos. La prioridad es respetar a los que están. Si no se va nadie estaremos bien así. Es que armamos el plantel pensando en un año completo.

- Pero siempre se habla de otro defensor o de un punta.

Considero que así estamos bien. Abajo está Escobar, que es la primera alternativa y es un jugador que le dará mucho a Newell's, también sigue Sebastián Domínguez. Arriba lo tenemos a Matos, con quien estoy muy contento también. Lamentablemente le pasaron dos episodios que lo marcaron pero los está terminando de solucionar. No quiero que se vaya.

- ¿Y los más pibes?

Hay varios que vienen bien, como Tevez, Isnaldo, Fértoli, a quien llevamos de a poco y siempre respondió. Además, contamos con Figueroa, que aporta su gran experiencia y recuperó su nivel.

- Y hablando de nivel, un gran acierto tuyo también fue elegir a Pocrnjic como arquero titular, le diste el arco y sostuvo al equipo en momentos clave.

Aprovechó su chance. Estaba muy bien, sostuvo el nivel a lo largo de los partidos y sin dudas fue muy importante para nosotros.

- Entonces, ya tenés todo listo para la pretemporada. Sólo te queda sumar un jugador por Mateo, que no se vaya nadie y elegir algún juvenil para sumar al grupo.

Sí, ya tenemos casi todo resuelto. Llevaremos 28 o 29 jugadores, mientras que Vojvoda (Juan Pablo) estará al frente de la pretemporada paralela de la reserva en Ricardone. Esta vez será una pretemporada corta pero intensa. Volvemos de las vacaciones el 4 de enero y el 8 nos vamos a Mar del Plata, para regresar el 20, después de un segundo amistoso (el primero sería para el 17). Después tendríamos uno o dos más en Rosario para quedar a la espera del reinicio ante Defensa y Justicia (en Florencio Varela, previsto para el fin de semana del 5 de febrero).

- ¿Pero ya firmaste el nuevo contrato, porque vence ahora?

Jajaja, no lo firmé. Está vigente hasta el 31 de diciembre, pero vamos a arreglar y voy a seguir como técnico de Newell's, este club que amo y en el que me crié.





Parte médico: Maxi tiene luxación en el hemitórax

Parte médico del club: el resultado de la ecografía realizada arrojó una luxación condrocostal en el hemitórax izquierdo. Así, Maxi Rodríguez tendrá unas vacaciones con una molestia notoria y seguramente volverá a los entrenamientos en el 2017 en pleno proceso de recuperación de la lesión que le produjo, increíblemente, su compañero Joel Amoroso.