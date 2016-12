Entre la angustia y el alivio

La paciente Saskia van Vliet, de Wageningen, una ciudad en el centro de los Países Bajos, recibió el tratamiento Icsi en el centro en junio de este año, y actualmente está embarazada de 28 semanas. A pesar de las preocupaciones iniciales, le dijeron que no fue afectada por el error. "Estaba preocupada al principio, sí, porque no quieres que te digan que tu bebé no es de tu marido", le dijo a CNN. "Pero también estoy feliz de que el UMC sea tan abierto sobre esto y no intente mantenerlo en secreto. No puedo imaginar cómo es esto para las personas que están involucradas".