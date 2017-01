Entre el vóley y la música

El jueves, cuando los jugadores de Puerto San Martín y River hacían el calentamiento previo de uno de los partidos del 8º weekend de la Liga Argentina en el estadio Paraná, se cortó la música. Los que estaban atentos notaron el detalle pero se dieron cuenta de que el DJ no estaba junto a la consola. Parece que una chica se animó y le dio play a una canción. A una sola, que no paraba de repetirse.

–¡Dale, Bruno, andá vos, poné música!– Le dijeron entre risas todos sus compañeros. De entrada, Bruno lo pensó, pero no dio el paso, aunque un ratito después harto de la repetición de la misma pista fue a la consola, metió mano, arregló el asunto (evidentemente no menor) y se puso de nuevo a practicar acciones de ataque.

Esta historia no es la de ningún futbolista vinculado a una banda de rock o cumbia, lo cual no sería nada raro. Esta es la historia de Bruno Romanutti, opuesto de Puerto San Martín y ex selección nacional, que poco a poco vuelve al ruedo tras una operación de hombro que lo marginó de la competencia en la temporada anterior. Despacio, Bruno se reencuentra con su mayor pasión, el vóley. Dice que va "soltando" el brazo y sintiéndose más cómodo, al tiempo que despunta otro vicio, el de la música. Bruno también es DJ y toca en fiestas electrónicas. Debutó en Polonia, el país de donde es su novia Asia, a quien conoció justamente a partir del vóley en el año en que se fue a jugar a la liga de allá.

Entonces, esta charla no versa sólo sobre pelotas azules y amarillas, también habla del otro lado de un deportista que se le anima al tema de incesante debate en Argentina a partir de algunos sucesos fatales, en un género que siente "estigmatizado" (ver aparte). Pero también habla de eso que lo llevó a ser considerado en una selección nacional y señalado por Marcos Milinkovic como "el jugador que más se me parece".

Desde el 2013 para acá, la pelota giró mucho para Bruno. Aquel fue un año excelente en el que, después de hacer una enorme temporada en el entonces Buenos Aires Unidos, lo llamaron para jugar en la selección argentina, con la que disputó la Liga Mundial y además fue la plataforma que le permitió saltar a una liga como la polaca, en la que jugó un año vistiendo los colores del Kielce. A la vuelta de Polonia fichó en Untref, de la Liga Argentina, y sobre el final de esa temporada se le complicó el andar. Ya en instancia de playoffs notó que le "molestaba" el hombro, que había dolor y que le costaba pegar. Le hicieron estudios, le dijeron que no era nada grave (adujeron tendinitis) y siguió, pensando que no era importante. Se fue a Polonia a visitar a su novia y en ese marco agarró el auto y se fue hasta República Checa a probarse a un club. El dolor era insoportable y no pudo seguir practicando. Volvió a Argentina y una resonancia magnética arrojó que sí tenía una lesión compleja: slap. Al quirófano y afuera de la temporada local que ya comenzaba.

Varias cosas le sucedieron a Bruno en torno a esa lesión mal "manejada". Primero, haberse sentido desconsiderado por Untref, ya que, según cuenta, casi nadie levantó nunca un teléfono para saber cómo estaba tras la operación sabiendo después de varias idas y vueltas que la lesión se había producido en su estadía en ese equipo. Además tiene un litigio con la ART, por el mal diagnóstico. No pudo "trabajar" y encima tuvo que arrancar de cero. "Operarte el hombro y volver a jugar rápido y bien no es fácil, salvo que te llames Facundo Conte", se ríe.

En el medio vino la desazón con la selección, ya en manos de Julio Velasco. Cuenta Bruno que dos veces le hicieron saber que estaba en la consideración y que después esas posibilidades se abortaron, aunque sin demasiadas explicaciones. Un mail de por medio y un llamado frío, ni siquiera del entrenador. Lo afectaron las formas, porque la selección es la selección: "A mí me dolió mucho el tema, porque si ves que estás a un nivel que no te da para estar te conformás, pero bueno... Me dijeron que me dejaron afuera por un comentario que ni siquiera salió de mí (alguien le habría señalado a Velasco que Bruno se negó a jugar en su equipo para cuidarse para la selección y el DT habría dicho que no quería a jugadores así). "Si en algún momento llego a estar en un nivel de selección o en algún filtro, lo pienso, porque que te traten así dos veces (en la otra llamó para saber si tenía habitación reservada en el Cenard y le dijeron que no, que finalmente se habían decidido por otro jugador en su puesto)... Está bien, esta es la selección y uno deja todo por ella pero no entiendo el trato con los jugadores, porque antes de ser jugadores somos personas".

El mal trago propio, sin embargo, no le quita las expectativas por la albiceleste. "Generalmente veo los partidos, salvo que jueguen a las 3 de la mañana y yo esté en Polonia (se ríe). Además, con la mayoría de los chicos sigo en contacto y les deseo lo mejor, más allá de mi situación. Obviamente, si la selección gana la liga crece, los medios hablan de vóley. Quiero que ganen siempre".

Después, reconoce Bruno que el descubrimiento de la lesión lo hubiese marginado solo, pero lo que pasó lo pone en estado de alerta por si en algún momento recupera ese nivel y esa consideración. Recursos tiene, ya los mostró. Edad le sobra como para seguir muchos años, o en las ligas más competitivas o con la propia camiseta argentina. Tanto que sigue resonando por ahí aquel elogio que le propició Milinkovic, referente indiscutido de una generación. Mucho se habló después del retiro del 1 de que Argentina no conseguía tener un buen opuesto, hasta que el propio Marcos lo marcó a Bruno. Pero Bruno larga una carcajada ante la pregunta de si ello alguna vez ofició de presión: "Me enteré de esa declaración hace muy poco". Se gratifica. Confirma que no fue presión porque no lo supo en su momento y se saca un poco de loas de encima explicándolo de esta manera: "Supongo que se refería al estilo de juego, si bien él era un opuesto fuerte nunca lo fue al nivel de los rusos, de los brasileños. No tan físico, sino más técnico. Por ahí lo dijo por ese lado, somos de cuidar más la pelota, los destiempos, de tratar de filtrar y no de ir a intentar romper arriba como hacen la mayoría de los opuestos".

Del oficio en el puesto aprendió justamente en Polonia: "Como opuesto allá te tenés que esforzar más, tratando de cerrar el punto en la primera pelota. Acá el opuesto busca otras cosas. El bloqueo era más complicado. Son todos tipos de selección los que juegan en los equipos de arriba de la tabla".

Tras un parate prolongado y obligado, entonces Bruno volvió al ruedo esta temporada en Puerto, algo así como su segunda casa: juega con amigos, con su hermano Guido (cuarta liga juntos) y se conoce hasta el hartazgo con todos. Cuenta que tuvo otras propuestas serias, que lo trataron muy bien, pero que al final la pasión por estar en el lugar "de uno" le ganó. Rosario, donde vive, y Puerto están ahí, al alcance de la mano. Y no es un dato menor que "la vuelta" se haga entre los afectos. El jueves, Bruno se sorprendió a sí mismo siendo el máximo artillero en la victoria de 3 a 2 sobre River, con 26 puntos, y eso, en sí ya es una buena noticia para el vóley, que necesita jugadores de jerarquía. "Después del receso por las fiestas me empecé a sentir un poco mejor de lo que ya venía y hay que aprovechar las oportunidades, mantenemos la ilusión de entrar en playoffs (los ocho mejores, por ahora están novenos)".

Sobre la vuelta al vóley argentino y al nivel general, comparándolo con un juego más rudo como el que vivió en Polonia, remarcó: "El nuestro es un vóley distinto, más allá de que en Polonia el ataque es mucho más fuerte, los equipos ni se caracterizan ni se preocupan mucho por defender, la mayoría juega saque, bloqueo y a rotar. Además, allá a los equipos de punta es casi imposible que los de abajo les ganen, acá en cambio se da más".

¿Y la música electrónica?

(Risas) Empezó cuando estaba en Mar del Plata, en Buenos Aires Unidos. Yo no escuchaba casi nada de música electrónica, pero un amigo de la secundaria viajó para allá con otros amigos por una fiesta que había, me invitó, mucho no me convencía pero fui. Así que en el 2013 fue la primera fiesta a la que fui, después, entre la selección y el irme afuera a jugar lo perdí un poco. Cuando volví de Polonia a Rosario empecé a ir más y otra vez de vuelta en Polonia me compré un controlador, lo tuve como medio año tratándolo de usar, de entenderlo con videos de Youtube.

Entonces después de

la operación fue un lindo hobbie para pasar

el tiempo sin vóley...

¡Sí! Después de la operación en el hombro fui a una escuela de sonido a aprender, hice un curso cortito y ahí ya me puse a hacer cosas en casa.

Pero ya debutaste y tocaste

en fiestas... ¿Cómo es eso?

Ya había empezado a tocar en alguna reunión... Pero una de las veces que fui a Polonia, unos amigos de mi novia que organizaban una fiesta cerca de Opole me invitaron a tocar. Me preguntaron si me animaba, les dije que si me había animado a jugar en una selección cómo no iba a tocar un rato, como mucho me equivocaba (risas). Toqué dos horas, era un lugar muy lindo, con una playa y un lago, nada masivo, y cuando terminé un flaco que tenía una radio me pidió si le podía hacer un Ges Mix (una mezcla, en la jerga de los DJ). Lo hice, a los pocos días me contacta una chica de Opole, iban a hacer una fiesta con otros tres DJs y también me llamaron. Y así otra vez para otra fiesta con gente que me iba escuchando.

¿Y acá ya probaste?

Toqué dos veces en Bound pero ya después volví a jugar y no puedo andar tocando un viernes en el boliche si al otro día juego al vóley. Ahora hice el curso de productor de música electrónica pero no tengo el tiempo para producir. Ya lo haré...

¿Qué tal se porta el

plantel de Puerto con

un DJ en el equipo?

El jueves fueron ellos los que me mandaron a tocar la consola (se ríe ante el recuerdo inmediato) y cuando se solucionó empezaron a aplaudir. Se portan bien, no es la música que les gusta pero reconozco que cuando toqué en Bound varios fueron a ver.

Es que sí. Puerto San Martín no sólo está recuperándose en el nivel de juego y viendo renacer a un opuesto de jerarquía. Ahora también tiene un DJ en el centro de la escena. Lo disfruta. Literalmente, le pone música a su vóley.