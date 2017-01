Encuentran similitudes en el discurso de Donald Trump con el de Bane, villano de Batman

La asunción y el discurso de Donald Trump , quien hoy llegó oficialmente a la presidencia de Estados Unidos, es el tema que concita la atención del mundo.

Sin embargo, en redes sociales no fue únicamente el contenido del mensaje lo que llamó la atención, sino su similitud con el discurso de Bane en la cinta The Dark Knight Rises.

Con diversas frases, usuarios recuerdan las palabras del villano interpretado por Tom Hardy tras liberar los prisioneros de Ciudad Gótica y tomar el control en ausencia de Batman.

Delante de una asustada prensa, habla del poder de los ciudadanos para acabar con la corrupción de los políticos y les promete la ciudad para ellos.

"Se la devolvemos a ustedes, la gente", menciona el villano de DC comics en la escena. "Ciudad Gótica es suya", agrega.

Casi las mismas palabras se han escuchado hoy en el Capitolio durante el discurso de Trump. Su speech señalaba a Washington como aquellos poderosos que han privado al ciudadano de riqueza y de oportunidades.

elvillano.jpg



"El establecimiento se ha protegido a sí mismo, pero no a ustedes. Sus victorias no han sido sus victorias...", proclamó enérgicamente.

Posteriormente advirtió que esta situación debe acabar.

"Tansferiré el poder de Washington D.C. para devolvérselo a ustedes, la gente", anunció.

La similitud entre ambos discursos ha causado mucho revuelo. La que sigue es la comparación entre ambos:

Discurso de Donald Trump:

"La ceremonia de hoy, tiene un significado muy especial. Porque hoy, no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washington D.C. y devolviéndolo a ustedes ... a la gente. Por mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del gobierno, mientras que la gente ha pagado el costo. Washington floreció, pero la gente no compartió su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las fábricas cerraron. El sistema se protegió, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias. Sus triunfos no han sido sus triunfos y mientras celebraron en la capital de nuestra nación, hubo poco que celebrar para las familias que luchan en toda nuestra tierra. Que todos los cambios que comienzan aquí y ahora sean porque este momento es su momento. Les pertenece".

Discurso de Bane:

¡Nosotros le quitamos Gotham a los corruptos! ¡A los ricos! Los opresores que por generaciones los mantuvieron con mitos de oportunidad. Y se los regresamos a ustedes... las personas. Gotham es suyo. Nadie debe interferir. Hagan lo que deseen. ¡Comiencen por tomar Blackgate y liberar a los oprimidos! Den un paso adelante de aquellos que servirían. Porque el ejército se levantará. Los poderosos serán arrancados de sus nidos decadentes, y arrojados al mundo frío que conocemos y en el que perduramos. Se convocarán tribunales. Los despojos serán disfrutados. Se derramará sangre. La policía sobrevivirá, ya que aprendan a servir la verdadera justicia. Esta gran ciudad ... perdurará. ¡Gotham sobrevivirá! ".