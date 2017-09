Por primera vez, Zaira Nara Wanda Nara se cruzaron en un duelo televisivo que fue sin dudas para alquilar balcones. Las hermanas que se conocen como nadie sacaron a la luz una serie de preguntas cruzadas que terminó en una revelación jamás contada sobre el final del romance a un paso del altar de la conductora de "Morfi, todos a la mesa" y el futbolista uruguayo Diego Forlán, en 2011.

El mano a mano pasó por distintos temas: los dotes de Jakob von Plessen -pareja de Zaira-, la primera vez de Mauro y Wanda, la parte que más le gusta a Zaira del cuerpo de Mauro, si le gusta ordeñar vacas en el campo ya que Jakob trabaja en el mundo agropecuario y sobre el boxer de Diego Maradona.









Wanda y Zaira 2



Wanda y Zaira 1



Pero, lo más jugoso de la charla pasó cuando Wanda le preguntó a Zaira por el tuit de 2011 donde contó que se separaba de Diego Forlán y que no se iba a casar con él: "Estábamos en Pinamar con mis amigas y no sabía cómo comunicarlo y puso lo primero que me salió", contó.

Y agregó: "Yo estaba por casarme y vi en el celular de él un mensaje fuerte sobre una fiesta que no me gustó. La llamé a Wanda y le dije que no me casaba. Estuvimos en un lugar toda la familia y después bajé, estaba Diego, nos fuimos a Uruguay, le dejé el anillo y nunca más me vio".

También sobre el final, Zaira le preguntó su Wanda se sentaría a tomar un café con Andrés Nara, el papá de ambas tras el distanciamiento por la aparición en la vida del padre de Cari Nara. Wanda sentenció: "Sí, claro". Y de inmediato Zaira agregó una pregunta que terminó con muchas risas: "¿Y con Cari?".