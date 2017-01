"En Punta Stage había una gran desorganización y esto pudo haber sido mucho peor"

Jóvenes que concurrieron a la fiesta electrónica de Arroyo Seco destacaron la gran desorganización de la fiesta electrónica a la que asistió Giuliana Maldovan, la joven de 20 años, que falleció ayer, presuntamente por el consumo de sustancias prohibidas, en el Hospital Provincial de Rosario.

Ezequiel, uno de los asistente a la celebración de fin de año en Punta Stage, contó que el saldo pudo ser peor teniendo en cuenta el caos que reinaba en el lugar. Vale recordar que se investiga si la muerte de otro joven, oriundo de San Nicolás, que también estuvo en boliche, podría estar relacionado con la fiesta.

"Tuvieron suerte de que hubo dos personas fallecidas", comentó Ezequiel en declaraciones a La Ocho, y agregó: "Pudo haber pasado algo mucho peor. He concurrido a varias fiesta, pero me parece que en esta falló la organización. Parecía que no tenían experiencia para manejar la gente".

Asimismo, recordó que la entrada "más barata era de 500 pesos y el sector VIP estaba alrededor de dos mil pesos", y detalló: "Había tres ventiladores en todo el establecimiento. Estuvieron prendidos diez minutos. Los apagaban cada tanto y con eso hacían que la gente fuera a las barras a buscar botellas de agua".

"Y para comprar una botella tenías que estar una hora haciendo cola -continuó-. No se aguantaba más. Cuando empezó a llover, el agua comenzó a caerle encima al ayudante del DJs, el agua le caía sobre los aparato y tuvo que apagar todo".

Fnalmente, dijo: "En un momento caminé por el costado y me di cuenta que estaba pisando cables. Ahí pensé que estaba en peligro"

.