En Polonia nació el amor

Que Bruno Romanutti es un jugador versátil ya quedó claro en esta nota. No sólo porque además de ser un buen deportista puede ser un buen DJ. Pero también puede dar cuenta de otra materia, a la que llegó también gracias al vóley: el amor. Desde hace tres años está de novio con Asia Kret, una polaca fanática de la disciplina que conoció justamente cuando se fue a jugar a Polonia en la temporada 2013/2014. "Llegué en agosto y en enero empezamos a vernos, estuvimos cuatro meses juntos. Me vine para Argentina, vino a visitarme y así fuimos y vinimos. Me acompañó cuando estuve en Untref y ahora vino a hacerme el aguante esta temporada con Puerto", dice Bruno de su novia, quien gentilmente se prestó para la producción de fotos de Ovación.

Bruno y Asia se conocieron por Twitter. Ella, fanática del Zaksa (equipo de la ciudad de Kedzierzyn-kozle, al este de Polonia), le deseó suerte un día en el que se enfrentaba con el Kielce de Bruno. A partir de ahí no dejaron de hablar y a los pocos meses estaban juntos. Saben que la distancia es un factor difícil, pero no imposible: "Por suerte manejamos la relación bastante bien, tratamos de que no pasen más de tres meses sin vernos. Así que cuando termine la liga probablemente me vaya con ella". Eso sí, este amor no habla polaco: "Mi máximo logro es entender la carta del restaurante y bastante bien ya lo hago, pero en la calle me agarran siempre para preguntarme algo, sobre para dónde va tal colectivo y pobres... no puedo responder", comenta Bruno en su casa.

El menor de los Romanutti tiene otra pasión, River. Y si bien le gustan los deportes y hasta llegó a incursionar en el rugby siendo muy chico ("tengo el récord de dos tries en tres años", bromea, aunque aclara que era segunda línea), no es de esos fanáticos que se prenden a la tele todo el tiempo que pueden. Admite que consume canales de deportes pero que en general presta atención hasta que pasan la información del Millo. Y cuenta una anécdota: "Estando en Polonia me levanté a la madrugada a ver el Boca-River de la Libertadores. Cuando se levantó mi novia para ir a trabajar no entendía qué hacía todavía ahí, me costó explicarle lo del gas pimienta". Pero es ella la que en cierta manera lo "obliga". "Sigue todo el tiempo al Zaksa, así que bueno, cuando mira los partidos yo también me engancho con el vóley, je".