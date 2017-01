En medio de la polémica, ya hay cuatro fiestas electrónicas en agenda

En medio de la polémica por la muerte de dos jóvenes en una fiesta electrónica realizada en Arroyo Seco, durante lo que resta de enero y hasta fines de febrero ya hay cuatro eventos iguales en agenda, tres de ellos en Rosario y el restante en Empalme Villa Constitución. En todos está prevista la llegada de DJ's internacionales y en algunos casos las entradas ya están a la venta con promociones que incluyen champagne, vodka, cerveza, energizantes y "botellas de agua".

El más cercano será el sábado 14 de este mes en Empalme, donde tocará Luciano, un productor chileno-suizo que se ha ganado un lugar en las playas de Ibiza. Obtuvo cuatro veces el premio DJ Awards, habiendo sido nominado en nueve ocasiones.

Mañana tocará en Punta del Este, el 12 en Chile, al otro día en Mar del Plata y el 14 en Empalme. Para quienes saben de este tipo de música, su presencia en la región constituye un hecho inédito y de trascendencia. El festival ya tiene sus entradas a la venta. Por 350 pesos el sistema de preventa ofrece las primeras 500 a este valor promocional. El evento será en Complejo Kingdom Park, ruta 177 kilómetro 6 de acceso a Empalme.

Para el 25 de este mes está en agenda en Shining Groove (Avenida de los Inmigrantes 410) la presencia de Ryan Crosson. Sin embargo, en su página de Facebook el boliche de la Estación Fluvial posteó que ayer no abrieron sus puertas "entendiendo que no hay ánimos de festejar nada por los hechos sucedidos recientemente".

Para el 11 de febrero se anuncia a Nick Warren en Salón Metropolitano. Y el 17 de ese mes, una página que sigue la movida electrónica anuncia la llegada de Sidney Charles, otro DJ internacional que gira por el mundo tocando en fiestas electrónicas. Su desembarco en Rosario está anunciado en la disco ubicada a metros de Puerto Norte (Intendente Lamas 610).

"Es el primer club de carácter internacional para eventos de música electrónica. Un club inspirado en los amantes del genero", dice su página de Facebook.

Si bien las fechas estaban hasta ayer colgadas en la página web, no se descarta que se cancelen los desembarcos.

Paquetes

El evento más cercano en el tiempo es el concierto de Luciano en Empalme. Allí también habrá otros DJ's de música electrónica como Franco Cinelli y André Butano. El ingreso está anunciado hacia las 22 del sábado 14 y con duración hasta las 8 del domingo 15 en el Complejo Kingdom.

En el paquete de ofertas figura en la página de Facebook de Cube Rosario ingreso al VIP "Platinum" para ocho personas a 12.500 pesos, esto incluye alojamiento en un hotel. Y también está el paquete "Gold" por 8.500 pesos, para ocho personas. En este caso la propuesta incluye una botella de vodka, dos de champagne, ocho energizantes, ocho aguas y ocho latas de cervezas. Además, los organizadores recuerdan que está prohibido el ingreso de mochilas o recipientes que contengan líquidos.

Diversión responsable

El fatal desenlace de la fiesta electrónica en Arroyo Seco no pasó desapercibido para los organizadores del evento más cercano, el de Empalme. A punto tal que publicaron en las redes sociales un comunicado. "Desde la productora queremos informar que estamos llevando adelante las gestiones necesarias para poder realizar el evento", expresa el documento.

En tal sentido, detalla: "Nunca contribuimos de ninguna manera a ningún tipo de comportamiento alejado de la diversión responsable y las buenas costumbres. No solo que no apoyamos, sino que condenamos siempre cualquier comportamiento ilegal e invitamos a todas las personas con intenciones de hacerse daño a sí mismo o a los demás a no concurrir a nuestros eventos".

LaCapital se comunicó ayer con un teléfono de contacto y allí se adelantó que entre hoy y mañana se tendrá la confirmación de la realización de esta fiesta. "Si los organismos nos autorizan a desarrollar el evento, vamos a extremar las medidas de prevención. Pedimos máxima responsabilidad y cooperación a todos", finaliza el comunicado de Cube.

"Es necesario que todos formemos parte y colaboremos para que el derecho a la libertad de disfrutar la música que nos gusta, no sea perseguido injustamente", finaliza el documento de los organizadores.

Los organizadores

piden "máxima

responsabilidad y

cooperación" a

quienes asistan