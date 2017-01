José San Román no lo pensó demasiado. Una propuesta concreta, la posibilidad de estar cerca de los suyos -su esposa está embarazada y eso fue clave- y el hecho de poder conseguir continuidad fueron algunos de los motivos que llevaron a que el defensor cerrara rápidamente su incorporación.

Este mediodía, tras la práctica matutina en el predio de Apand en Mar del Plata, San Román enfrentó por primera vez los micrófonos de la prensa rosarina y sobre su llegada contó que "la verdad es que estábamos jugados con el tiempo. Hablamos el 31 de diciembre. Lo charlé con mi familia, mi señora esta embarazada, y eso tuvo mucho que ver".

"Venir a Newell's es un paso muy importante en mi carrera, creo que es la decisión más acertada. SI bien estaba cómodo en Holanda, hubo una decisión familiar que pesó mucho".

Consultado sobre por qué había elegido Newell's, el defensor -quien contó que hasta hace unos días había estado realizando la pretemporada con el ADO Den Haag de Holanda en España- dijo que "en lo deportivo está muy bien, todos conocemos la historia de los jugadores que han pasado por el club. De lo económico es difícil hablar y mentiría si digo que no me interesa. Pero lo mío pasa por lo deportivo. Lo demás después se arregla".

Cuando le preguntaron si había hablado con el preparador físico, San Román dijo que "hoy trabajé casi a la par lo que fue la parte física. No hice nada con pelota pero hoy a la tarde o mañana seguramente lo haré".

Sobre si había mantenido alguna charla con el entrenador Diego Osella, el exmarcador de Tigre y Huracán señaló que "no hablé nada, sólo cuando llegué acá. Me comentaron del interés, me entusiasmó la idea. Y cuando llegué acá me recibió muy bien".

Al referirse a su paso por el fútbol holandés contó que "estuve poco, apenas seis meses. Es una liga buena pero hay mucha diferencia entre los grandes y los demás equipos. En lo deportivo no fue lo que me esperaba".



Acerca de cómo lo habían recibido sus nuevos compañeros contó que "acá están Maxi, Scocco y otras grandes figuras. Pero también un montón de pibes que tienen mucho futuro. Me recibieron muy bien, son buena gente, y ahora tengo que tratar de acoplarme lo más pronto posible".