En busca de un colegio

El último conflicto en el ámbito de la educación provincial, referido a los 23 alumnos del nivel inicial que quedaron sin banco en el Colegio Normal Nº 1 de Rosario, es y debe ser objeto de serias reflexiones. Se trata de niños con hermanos en el establecimiento y que por no pertenecer al radio escolar, deberán a partir de este año, concurrir a otra escuela sugerida por el Ministerio de Educación para dar paso a quienes sí pertenecen al mencionado radio. En los últimos días de diciembre, padres, autoridades del colegio y funcionarios de la cartera de Educación se vieron convulsionados, sobrepasados por cruces de normativas y disposiciones que deberían reglar con tiempo y lógica este conflicto que viene suscitándose desde hace años, pero que esta vez movilizó del mismo modo a la prensa y a los damnificados. No es para menos, se trata de 23 hogares que en dos meses deberán enfrentar el problema de tener hijos en diferentes colegios, con lo que eso significa para la organización de un hogar que en general es conducido por ambos padres que trabajan. Se trata de pregonar por un lado la escuela inclusiva y por el otro no arbitrar los medios para que inclusión signifique también "incluir a los hermanos de los educandos en una sola escuela pública". Se trata nada menos de un gobierno provincial que no se ha ocupado de este problema de larga data y lanza a sus funcionarios a la búsqueda desesperada de soluciones que no pueden generarse sin una mayor inversión en la educación. Aquí poco pueden hacer supervisores, encargados de área, directivos, docentes y padres si el gobierno provincial no invierte recursos en la solución de problemas. Por otro lado, la señora ministra no se ha expedido al respecto en ningún momento, ni tampoco se ha visto a políticos que hayan interrumpido sus vacaciones para alterar la semana entre el 24 y el 31 de diciembre para proponer algo que resuelva el conflicto. Ningún nombre conocido, nadie más que padres que verán afectada su vida familiar a pocos días de terminar el año con la incertidumbre que plantea "¿a qué colegio irá mi hijo?". Hay que hacerse cargo, gobernador, ministra, legisladores y concejales: eso está ocurriendo hoy en un colegio de Rosario y en 23 hogares de nuestra provincia.

Carlos Felipe Italiano

DNI 11.127.979

Los inventores de

la "posverdad"

En un 2016 signado por fuertes cambios políticos, como el Brexit y la elección de Donald Trump, el Diccionario Oxford eligió la palabra "posverdad" (en inglés, "post truth") como la palabra del año. Este término, que ya se venía usando progresivamente en la última década, acaba de llegar a su clímax. La posverdad define una época en la que la verdad aparente es más relevante que la propia verdad. "Trump es el máximo exponente de la política posverdad, (...) una confianza en afirmaciones que se sienten verdad pero no se apoyan en la realidad", publicó la revista The Economist. En realidad, en nuestro país, la era de la posverdad ya se inauguró hace mucho tiempo. El kirchnerismo la impulsó a la cima de su esplendor. Cristina y su feligresía fueron sus máximos cultores. Ojalá que algún día los intelectuales foráneos les reconozcan esta originalidad a nuestros ingeniosos compatriotas.

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Marcos Juárez (Cba.)

La pérdida de un pensamiento crítico

A los 90 años falleció el escritor, pintor, critico de arte y dramaturgo John Berger. De origen británico, Berger se instaló en Francia donde desarrolló la mayor parte de su obra. Sus primeros artículos periodísticos fueron publicados en Tribune, periódico en el que interaccionó con George Orwell; luego colaboró con la revista New Statesman en la que se destacó como crítico de arte desde la perspectiva del materialismo histórico. Mordaz crítico de la sociedad capitalista, John Berger innovó en las formas literarias forjando un estilo incomparable y singular. Entre sus múltiples libros pueden mencionarse "Con la esperanza entre los dientes", "Cuaderno de Bento", "Un pintor de hoy", "La libertad de Corker", "Cada vez que decimos adiós", entre otros. Novelas, ensayos, proclamas y manifiestos en favor de los luchadores sociales de diversos territorios, zapatistas, defensores de los derechos humanos y perseguidos por enfrentar tiranías y despotismos, tuvieron en Berger un solidario vocero. Sus obras lo sobrevivirán y continuarán acompañándonos para seguir cultivando y potenciando el pensamiento crítico.

Carlos Solero

Algo huele mal

en Tucumán

La sociedad lucha y se resiste cuando se observa que, por razones "súper poderosas" hay que esconder al muerto Es por ello que, organizaciones sociales de Tucumán formaron la Multisectorial "Padre Juan Viroche" con el propósito de "exigir justicia y esclarecimiento" de la muerte del sacerdote que fuera encontrado sin vida en la parroquia "Nuestra Señora del Valle", en la localidad de La Florida. La opinión de la calle es que hubo un infame asesinato para cubrir a un poderoso. Nos asombra que en la plana mayor de la Justicia no se haya escuchado el más mínimo comentario de este magnicidio. El padre Viroche combatía la venta indiscriminada de drogas que mata a jóvenes y niños inocentes. Su labor sacerdotal también tuvo sus frutos en la parroquia de Nuestra Señora del Luján, de la zona de Delfín Gallo. En noviembre de 2015, salió en los medios a denunciar que pronto ese espacio se convertiría en "zona liberada" para el narcotráfico. Cuando las causas no avanzan y se nota que alguien desea demorarlas hay que cortar por lo sano y apartar, sin eufemismo, a los responsables y cómplices que estos delitos no se esclarezcan. Ante un hecho de tamaña magnitud, el que debería poner interés es el mismo gobernador de Tucumán que, lamentablemente, ni siquiera disimula para que todo este enorme problema lo resuelvan otros.

Ana María Boschetto

DNI 11.540.183

Tucumán

Pasivos: el pato

de la boda

Todo bien informado sabe muy bien que aquellos que trabajan, mediante sus impuestos, mantienen a una sociedad de desocupados, y sabe también que son muchos y cada vez más los que reciben subsidios. Es razonable que todo gobierno tenga una carga social y a la que debe ayudar, también es lógico que los gobiernos generen condiciones laborales para que éstos se inserten en la sociedad. Pero hay una duda, ¿prefieren ingresar formalmente en el ámbito laboral, o prefieren seguir viviendo de los planes sociales a costa de los asalariados? Es una pregunta de intrincada respuesta y, seguramente, lo hay de ambos sectores, los que quieren un conchabo y los que prefieren seguir viviendo del plan descansar. Estimo que el gobierno, por evitar conflictos sociales con estos grupos, les está concediendo cada vez más, y estos grupos sabiendo la debilidad del gobierno, cada vez piden más. ¿Pero hasta cuándo el asalariado, la industria y el comercio van a seguir aguantando la presión fiscal? Y por último, ¿cuándo el gobierno se va a acordar del sector pasivo? Los pretende engañar con un bono de fin de año, que no es para todos los jubilados, y donde hay millones que cobran la mínima y no son tenidos en cuenta. Lo que sucede es que el Ejecutivo sabe muy bien que los pasivos son justamente eso: pasivos, y no le va a generar ningún problema a Macri. Como siempre, los jubilados son el pato de la boba.

Manuel Castilla

DNI 6.057.702

La imputabilidad

de los menores

Es objetable el debate de la imputabilidad por la inoperancia y la politización de los legisladores de izquierda y afines a la administración anterior. Ellos son promotores y gestores de esta nueva realidad que han creado ellos mismos, propios de sus semilleros. Este tema tan urticante debe dirimirse con la participación ciudadana a través de un mecanismo que nos asegure y garantice la viabilidad de cambiar las leyes tan arcaicas por otras que estén aggiornadas a la nueva problemática que nos toca vivir. Esto es a través de plebiscitos, ya es hora de nuestro protagonismo para tomar decisiones fuera del antro que se ha convertido el Congreso. Con congresales cuestionados por la Justicia y procesados, qué podemos esperar. Salir a la calle se ha convertido en una aventura peligrosa. Los delincuentes se han apropiado de las calles, nos están ganando por goleada.

Roberto Sánchez

DNI 8.634.022





N. de la R. El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que el gobierno impulsará modificaciones en el régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, pero precisó que el proyecto será discutido todo este año por especialistas de Unicef y fuerzas políticas, y recién será presentado luego de las elecciones legislativas.





Agradecimiento a

este espacio tan útil

Deseo agradecer a este espacio, Cartas de los Lectores, por haber sido instrumento de desbloquear una situación que data de más de un año. "Autoritarismo en un neuropsiquiátrico", fue el título de mi carta publicada en este medio que trajo a luz malos manejos del director de una institución en perjuicio de una paciente indefensa, Silvia Botta, quien sufre de demencia senil. Si bien no está terminado el tema, ese director y la vicedirectora ya no están más en sus funciones. Gracias nuevamente.

Myriam Koldorff