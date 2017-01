Claudio Tapia, el gran referente hoy de un ascenso que parece unido como nunca, pasó por Rosario para reunirse con los dos clubes grandes, buscando el consenso y también el apoyo. El presidente de Barracas Central, club de la Primera B, y yerno de su par de Independiente, Hugo Moyano, estuvo con la dirigencia de Rosario Central al mediodía y por la tarde con la de Newell's. En ambos casos coincidieron en la necesidad de legitimar a la Asociación del Fútbol Argentino con elecciones cuanto antes. Eso no quiere decir que canallas y leprosos lo apoyen en una eventual candidatura, mientras la AFA se sigue desangrando.

La Comisión Normalizadora que puso el gobierno nacional junto a la Fifa logró lo que no pudo hacer Chiqui Tapia allá por diciembre de 2015, cuando las opciones eran el continuismo de Luis Segura y el cambio que encarnaba Marcelo Tinelli. Esto es, unificar al ascenso que entonces estaba claramente dividido entre esos dos frentes. Con el estrangulamiento que vienen haciendo a los clubes, sobre todo del ascenso pero también de varios de primera más emparentados con las categorías menores, lo que hicieron fue unirlos para llevar adelante una asamblea, juntar los representantes necesarios y reclamar elecciones anticipadas para el 15 de febrero. Lo habían intentado a fines de diciembre último a través de una presentación judicial, pero lo lograron a principios de enero siguiendo los pasos legales que les dicta el estatuto.

Tanto Newell's como Central fueron parte de los clubes de primera que apoyaron el pedido de todo el ascenso de solicitar elecciones, lo cual fue avalado por el tribunal de disciplina de la AFA y por lo tanto hoy la asamblea extraordinaria del 15 de febrero para elegir presidente tiene validez. En ese marco, Tapia estuvo en la ciudad para reunirse con las instituciones que apoyaron la medida y más específicamente con quienes la llevaron adelante. Del lado de Central, el presidente Raúl Broglia, y del lado de Newell's, el vice presidente Juan Matías. Con el primero compartió un almuerzo en la ciudad deportiva de Baigorria (junto a otros dirigentes del ascenso, de Acassuso y Dálmine, más el vice canalla Ricardo Carloni) y con el otro conversó en Bella Vista.

La idea madre que los une es que todos son conscientes de que debe haber elecciones cuanto antes, pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos de acá al 15 de febrero para saber si los clubes grandes de Rosario irán. Porque una cosa es estar de acuerdo y otra que piensen que la AFA debe ser conducida por un hombre del ascenso y Tapia tranquilamente puede ser electo ese día.

El martes está prevista una nueva convocatoria de Tinelli hacia los clubes de primera, cuando se trataría de nuevo la oferta de las cadenas estadounidenses por el fútbol pero en donde se ve que el dirigente de San Lorenzo busca reposicionarse de candidato.

La movida de Tinelli de la semana pasada generó que el propio Tapia se muestre luego con el presidente de Boca, Daniel Angelici, y con el de Lanús, Nicolás Russo, mientras que ayer el de Vélez, Raúl Gámez, lo elogió. Eso indica que la 1ª también coincide en que debe tomar el poder uno de los suyos pero que no están convencidos de que sea Tinelli. Las web oficiales de Newell's y Central no registraron el paso de Tapia. Todo un detalle.

"Así no hay fútbol en el semestre"

Mientras Chiqui Tapia estuvo junto a Central y Newell's, el otro gran referente de los clubes del ascenso, el presidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, fue contundente al señalar que "así el fútbol no arranca en todo el semestre". Descartó de plano que se pueda firmar un nuevo contrato de TV con autoridades que están deslegitimadas y dijo que hasta que no haya autoridades constituidas a través de elecciones la pelota no puede empezar a rodar.

"Es imposible arreglar lo económico si no hay institucionalidad en AFA", dijo. "Mientras no haya elecciones y no se arregle lo económico, así no hay fútbol en el semestre".

Ayer se supo que las cadenas estadounidenses Fox y Turner irán el martes a Casa de Gobierno a llevar una nueva propuesta en la que se llegaría a los 3.500 millones de pesos pedidos por los clubes. Ese mismo día, Tinelli curiosamente volverá a reunir a los clubes de primera. Pero Ferreiro advirtió que "no puede ser aceptada de ninguna manera hasta que no haya presidente votado por los clubes".

"La Normalizadora no tiene facultades ni para rescindir ni para firmar nuevos contratos", advirtió. Y aseguró "que la mayoría de los clubes dependemos de los derechos de TV".

Ferreiro cuestionó que "la comisión fue puesta supuestamente por la Fifa para reformar el estatuto y nunca nos convocó a una reunión para eso. Una de sus integrantes, Carolina Cristinziano, fue designada en la Fifa junto a Rodolfo D'Onofrio (presidente de River), que dijo hace poco que había que poner una bomba en la AFA".