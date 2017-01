En Alicia de la Cruz, el agradecimiento al hincha

"Una señora llamada Alicia de la Cruz, perteneciente a una parroquia, se acercó en aquel momento de la lesión y no dejó de rezar un día por mí. Hasta hizo una promesa de ayuno para que yo me recupere", reconoció a modo de agradecimiento y la puso como referencia del cariño que le profesan los hinchas canallas. "Que gente haga este tipo de cosas por mí me emociona mucho y a esto uno nunca lo va a terminar de agradecer", agregó el marcador central auriazul.