En AFA no termina de hacerse la luz

Fracasó una nueva reunión con el gobierno por la rescisión de FPT y aumenta la presión sobre los clubes. Que la inocencia les valga

La AFA anunció su completa normalización. Se llamará a elecciones el 30 de diciembre y habrá nuevo presidente en 2017. Los candidatos de otrora y los nuevos acordaron formar una gran lista de unidad y en breve la anunciarán. A la vez, se acordó la rescisión del contrato de Fútbol para Todos con el gobierno nacional, que pagará una indemnización de 880 millones de pesos como querían los clubes de primera. Trascartón se llegó a un acuerdo con privados para la nueva televisación del fútbol que aportarán los montos pedidos, cerca de 3.500 millones de pesos por temporada. Y los 15 partidos seguirán siendo gratuitos. La superliga a su vez se pondrá en marcha con bombos y platillos y los clubes del ascenso recibirán más de lo pactado al principio. Y Central y Newell's, en el nuevo esquema, estarán desde el vamos en el segundo grupo de reparto, detrás de Boca y River. Todo un éxito de fin de año... si no fuera porque el texto es una broma por el Día de los Santos Inocentes.

No sólo cada uno de esos postulados del primer párrafo siguen lejos de solucionarse, sino que cada día que pasa los obstáculos se multiplican. Ya el lunes se sabía que no se había llegado a un acuerdo por el monto indemnizatorio de la rescisión de Fútbol para Todos y ayer se ratificó la disidencia en una nueva reunión entre las partes. "No hay plata hasta febrero, eso está claro, y así el fútbol no va a arrancar", dijo el presidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, luego de enterarse del nuevo fracaso de la gestión de Javier Medín, vice de la Comisión Normalizadora de AFA (Armando Pérez sigue internado), en la reunión que sostuvo en Casa Rosada. Allí fue recibido por el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el director de FPT, Fernando Marín, que no modificaron la postura del lunes. Es decir, que el gobierno depositaría el 5 de enero los 350 millones de pesos correspondientes a diciembre y garantizaba otros 180 millones para rescindir el contrato, lejos de los 880 pedidos por los clubes de primera.

A la vez no hay aún ningún acuerdo con un privado que se haga cargo de la televisación del fútbol (la oferta máxima es de 2.500 millones de pesos por año, de Fox y Turner, lejos de los al menos 3.500 millones pretendidos), el borrador del nuevo estatuto que debe enviar la Fifa está en veremos y la superliga parece hoy una ilusión óptica.

Por otra parte, el pedido de la jueza federal María Servini para que haya asamblea extraordinaria antes del 30 de diciembre, que convoque a elecciones, quedó sin efecto real. Es que si bien la magistrada rechazó el pedido de revocatoria que interpuso la AFA aceptó la apelación, por lo que ahora será la Cámara Federal la que se expida en febrero sobre el pedido del club Argentino de Quilmes de convocar a elecciones ya.

Respecto de eso, el tribunal disciplinario de la AFA no considera que el club mate haya violado el estatuto de la AFA recurriendo a la Justicia, porque lo que pidió no es para litigar a la AFA y ya fue solicitado por la mayoría de los clubes. Además, argumentó que la jueza viene actuando a través de la Inspección General de Justicia en la AFA con sus veedores desde hace tres años. Así que, por ese lado, no habrá sanción para los quilmeños a menos que la Fifa decida lo contrario, y eso frenó la bronca de los clubes del ascenso que habían amenazado con no empezar sus campeonatos. Claro que la decisión salomónica de la jueza fue en la misma dirección.

Mientras Armando Pérez fue trasladado ayer a una sala común del sanatorio Otamendi, luego de ser operado de una trombosiss pulmonar, la situación en la AFA no mejora. Además los clubes están en una situación precaria para llevar adelante medidas de fuerza, en vistas de que la competencia se reanudará a fines de enero en algunas categorías del ascenso y a principios de febrero en primera.

Si no aparecen esos 350 millones con los que el gobierno presiona para firmar la rescisión, incumpliendo lo firmado en un acta del 23 de agosto que evitó la huelga, a los clubes bien les valdrá el dicho: "Que la inocencia les valga".

Utedyc no mete más palos

El fútbol tiene previsto arrancar el primer fin de semana de febrero, justo cuando se celebra el día de los empleados de Utedyc, que es el 5/2 y el año próximo cae en domingo, por lo que corrió la versión de que ese día no habría fútbol. Pero desde el gremio aclararon que el descanso se traslada siempre al primer día hábil en casos como este.