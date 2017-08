Empleados de un call center protestan por atraso en el pago de salarios y cargas sociales

Unos cuarenta trabajadores de dos empresas de call center que funcionan en Moreno al 800 se concentraron esta frente a la sede de la empresa de telefonía celular Movistar, en Rioja al 1400, para protestar por el atraso en el cobro de sueldos. La movilización incluyó un corte de tránsito en la esquina de esa calle con Corrientes, lo que generó problemas en el tránsito.





José Luis Padularosa, delegado de los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, sintetizó al móvil de La Ocho los motivos de la protesta.





empleados.jpg Los empleados del call center cortaron el tránsito en calle Rioja. Foto: La Capital / Virginia Benedetto



En declaraciones a La Ocho, el delegado de los trabajadores remarcó: "Somos 40 trabajadores que hace dos meses no cobramos los sueldos. Nos encontramos en la puerta de Movistar porque se agotó la vía administrativa en el Ministerio de Trabajo y la empresa no asistió a las últimas dos audiencias. Entonces nos vimos obligados a adoptar las medidas luego de 40 días de medida de fuerza. Queremos que nos paguen. No sólo nos deben dos meses de salarios, sino los siete años de aportes jubilatorios, dos años de obra social, seis meses de ART y nos encontramos con una precarización laboral muy grande".





"El Estado le permite a las empresas Acceso CRM y Acceso Call no pagar los salarios y las cargas sociales. Vamos a iniciar una demanda penal a los dueños porque son responsables por retención indebida y evasión de aportes que nos robaron durante todo este tiempo", remarcó Padularosa.