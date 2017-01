Embargo canalla

Rosario Central recibió ayer en la sede de la calle Mitre al 700 un embargo de Tiro Federal, que reclama una deuda de 150 mil dólares por supuestos "convenios impagos" de la por entonces alianza que tenían ambas instituciones. Según le afirmó el propio presidente canalla, Raúl Broglia, a Ovación "ya hablamos y quedamos en que nuestros abogados tratarán de resolver este tema a la brevedad".

"La orden tiene fecha del 28 de diciembre pasado, pero el oficio que mandó Tiro llegó hoy (ayer) a nuestro club vía el banco Municipal. En realidad no es un tema nuevo porque hace cuatro o cinco meses tuvimos una mediación aunque no hubo consenso en ese momento", explicó Broglia a modo de prólogo.

Y agregó: "En realidad, ellos reclaman 150 mil dólares por convenios impagos. No es que no queremos abonar, pero cuando nos reunimos no nos entendimos porque no había acuerdo por algunos puntos. Se charló en ese instante para poder cerrar en un monto menor, pero todo quedó ahí".

Lo cierto es que ahora Tiro volvió a la carga y aguarda el nuevo cónclave con los abogados auriazules para ver si llegan a un acuerdo lógico. "Hay algunas cosas que no están claras, pero vamos a ver cómo lo solucionamos", le comentaron anoche a este medio desde Arroyito.

"Ahora se reflotó el tema porque el club venía priorizando otras cuestiones legales más de fondo. Hoy en día estamos mejor, pero vamos a ver si mañana (hoy) ya podemos ir charlando más firme en pos de alcanzar un acuerdo lo antes posible", contó un optimista Broglia.

Cuál es el verdadero problema por el cual hasta el momento no cerró este caso. "Porque hay una diferencia que no figura en el libro contable", apuntó por lo bajo una fuente calificada. No obstante, Central hizo un reconocimiento y está decidido a alcanzar un acuerdo racional.