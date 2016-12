"Elecciones ya en la AFA"

Raúl Broglia no tiene dudas del paso que deben dar los clubes en este momento crucial y de total incertidumbre en la Asociación del Fútbol Argentino: llamar cuanto antes a elecciones. El presidente de Central sostiene que están en una gran encrucijada, con una comisión normalizadora de la AFA que ya no tiene el peso del inicio, con presiones en el medio para que su institución firme el estatuto de la superliga (podría hacerlo en breve) y que en el fondo lo que está realmente en discusión es la búsqueda de la imposición de las sociedades anónimas, donde la Fifa y el gobierno nacional juegan un papel fundamental.

"La AFA tiene que llamar a elecciones sí o sí. Yo propondría armar la mesa de primera como tiene la de la B Nacional, que las otras divisionales hagan lo mismo y acordar la convocatoria para febrero", dijo el titular auriazul. "Estamos peor que nunca. Hace meses le pregunté a Javier Medín (el segundo de Armando Pérez en la comisión normalizadora) cuánto se tardaba en licitar el fútbol para los medios audiovisuales y me dijo que en dos meses. Y le contesté que lo hiciera ahí mismo, pero nada se hizo y estamos como estamos", dijo Broglia. "Hoy la comisión normalizadora no tiene el respeto que se le tenía al principio y por eso es imprescindible juntarse ya para convocar a elecciones. Porque así el fútbol no arranca en febrero".

Además, el gobierno nacional, a través de Fútbol para Todos, no termina de aportar la cuota de 350 millones de pesos correspondiente a diciembre y aunque para Central sólo representa entre el 10 o 12 por ciento de su presupuesto, para otros como Temperley representa casi el 100 por ciento. Y ese incumplimiento de FPT tendría que ver con el hecho de que el club de Arroyito fue el único de los de primera que se negó a firmar el estatuto de la superliga (los de la B Nacional tampoco lo hicieron y sin ese aval no tiene validez), por lo cual el gobierno y el resto presionan para que pongan el gancho, algo que podría ocurrir pronto pero lo haría con reservas.

"El estatuto de AFA actual prohíbe las sociedades anónimas, pero el que nos negamos a firmar de la superliga y el que va a mandar Primo Corvaro (representante de la Fifa) en enero para que la AFA lo apruebe sí las habilita, y en el fondo lo que se está discutiendo es eso", afirmó Broglia.

Central no firmó el estatuto de la superliga como el resto (Newell's lo hizo a través de su presidente Eduardo Bermúdez, con reserva de aprobación de comisión directiva) porque cuando recibieron el borrador le habían modificado el artículo 1º, donde incluyeron la posibilidad de formar sociedades comerciales, que no estaba en un principio, y teme que trascartón una ley los obligue.

"Cuando estructurás el negocio de fútbol sólo como eso, mientras a la gente que lo explota le interesa funciona. Cuando eso no pasa más, desbarranca. Yo estudié mucho y hace mucho tiempo el funcionamiento de la liga en España, y en su momento hablé con el presidente de Salamanca, que estaba muy entusiasmado con la creación de las sociedades anónimas creyendo que los iba a potenciar y hoy desapareció", describió Broglia. Salamanca se creó en 1923 y se disolvió en 2013. "Cuando me dieron el estatuto de la superliga vimos que corrigieron el artículo 1º y lo hicieron similar a España. Y allá pasó que, cuando aprobaron la liga a los pocos días salió una ley del deporte que obligaba a los clubes que ascendían a convertirse en sociedades anónimas y lo mismo a los que descendían. Nosotros tenemos en la reforma del estatuto que hicimos (aún falta que la apruebe Físcalía de Estado) la prohibición expresa de convertirnos en sociedades anónimas y pretendemos que en ese artículo 1º diga que esa posibilidad sólo pueda darse por aprobación de los socios y nunca por imposición de una ley". En los otros puntos en que Central no se puso de acuerdo fue en la parte del reparto de dinero por televisación de partidos, en lo que el club pretende que se aplique el concepto de "share" (porcentaje de audiencias) y no de rating, en el rubro mérito deportivo en el que "los clubes no nos pusimos de acuerdo" y en la designación de tres abogados de Boca, River y Estudiantes en los cargos principales.