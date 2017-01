El vice de Colombia llamó "venecos" a los venezolanos y estalló la polémica

La canciller colombiana, María Angela Holguín, afirmó que las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras durante una entrega de viviendas cerca de la frontera con Venezuela, no fueron con la intención de insultar a los ciudadanos de ese país. El vicepresidente se refirió a los vecinos como "venecos", expresión bastante usual en el habla diaria de los colombianos.

Holguín, que se encuentra en Perú acompañando al presidenteJuan Manuel Santos en un encuentro binacional con el mandatario de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió a la molestia que manifestó el gobierno venezolano. "Las declaraciones del vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva, pero creo que la interpretación del gentilicio que utilizó (venecos) no es que pueda ser peyorativo o insultante", señaló Holguín. A la vez la canciller insistió en que los funcionario públicos "deben tener un lenguaje de respeto, que no sea de ofensas para ningún país".

"Nosotros no hemos tenido sino los brazos abiertos para los venezolanos que han llegado últimamente a Colombia y así lo vamos a seguir haciendo",agregó. Finalmente, Holguín hizo un llamado a Venezuela "para seguir trabajando por esa integración, por ese respeto, por ese trabajo conjunto que necesitan los dos países".

En su visita a la localidad colombiana de Tibú, Vargas Lleras dijo que las viviendas construidas por el gobierno colombiano no serán entregadas a venezolanos. "Esto es para población desplazada, pero que viva en Tibú. Por nada del mundo, esto no es para los 'venecos'(venezolanos)", aseveró.

Caracas no tardó en rechazar las expresiones de "odio, discriminación e intolerancia" y exigió al gobierno de Bogotá presentar las "excusas debidas a los venezolanos ofendidos por las expresiones xenófobas y discriminatorias emitidas por su vicepresidente". Algo que no ocurrió porque Holguín dio explicaciones, pero no presentó disculpas. Seguramente el gobierno de Maduro hará notar esta falta.