El Vaticano no dio su autorización

Paolo Sorrentino no contó con la colaboración del Vaticano para la filmación de la serie. "Pude dar un par de vueltas con su autorización, y nada más. Había pedido rodar allí, pero tuve que recrear todo: la Capilla Sixtina, San Pedro… Creo que se equivocaron: habría podido contarlo bien, y la serie no busca atacar sino entender", explicó.

El director también dijo que la realización de la serie ha cambiado en parte su relación con la fe. "A veces asumimos posiciones con demasiada prisa: soy ateo, agnóstico, creyente… Trabajar con estos temas te lleva a indagar más. Y descubres que a lo mejor la pregunta no es si crees o no, sino por qué desde hace tanto tiempo nadie puede evitar plantearse ese dilema. Sobre ello trabaja la Iglesia: no es que convenza a la gente para creer, sino que las personas se hacen preguntas y ellos proporcionan respuestas", opinó.

Sorrentino se concentró en la filmación de "El joven Papa" después de renunciar a su proyecto de hacer una biopic de Silvio Berlusconi, debido a que dicha película se volvió "demasiado complicada".