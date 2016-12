El topless infartante de Mica Viciconte para una revista para hombres

Micaela Viciconte se transformó en una de las preferidas de los más chicos en las redes sociales a partir de su participación en el programa "Combate".

Esta vez Viciconte cautivó con una producción con topless incluido para la revista Hombre. "Me encanta hacer fotos. Sé que mi cuerpo es más de deportista que de alta costura, pero ya desfilé para Verónica de la Canal y Claudio Cosano. Fue un sueño cumplido", afirmó a la publicación.

Con respecto a su vínculo amoroso con su compañero de "Combate" Pitu Blazquez, explicó: "Nos llevamos bárbaro, pero es súper difícil. Me enamoré de una persona que estaba en el mismo reality que yo, y no me importó exponerme. Pero, a veces, pasa que estás unos días sin subir fotos juntos, y ya creen que estamos peleados. Todo el tiempo tenés que avisar que no es así. Pero igual me gusta, porque yo a mis fans les comunico todo".