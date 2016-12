El tiempo y sus formas

Hay quienes pueden contar recién ciertos hechos, después de años o décadas. Otros nunca los narran, no por opción. Invadidos por un inmenso dolor o injusticia, no han podido jamás sacarlos a la luz. Contaba un médico psiquiatra en un libro de su autoría, que muchos que han pasado situaciones fuertes y de suma magnitud, han padecido incluso sordera, mudez o ceguera por un lapso determinado y largo a la vez. Sin dudas, somatizamos la impotencia, la angustia, el despojo, y las injusticias, más de lo que imaginamos o creemos (incluyendo sin duda las ausencias, sean o no temporarias, y la brutalidad a que a veces somos sometidos desprevenidamente). Continuar y tener una nueva rutina, se antepone forzosamente a la barbarie o a los interrogantes para los que nadie tiene respuestas. Eso jamás implica renunciar a lo que corresponde. Escuchar voces que sugieren o proponen de cómo procederían en nuestro lugar, no encastra en nosotros, pero sí en quienes se expresan. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza y esencia diferente. El universo interior de cada uno, es único. Enfoques y experiencias, entre otros, acompañan nuestros logros y aciertos, así como la mochila que puede tocarnos llevar. En ocasiones, la miseria humana y la brutalidad de inadaptados y o corruptos, como de quienes "están jugados" debido al camino que tomaron donde todo les da igual, exige una mirada que redunde en más protección para el ciudadano, preservándonos en hechos concretos y puntuales. Hay almas que anidan lo bello y constructivo. La solidaridad y el protagonismo que suma. Otros optan por la soberbia y la crueldad, como el daño o la injusticia que lleva a un retroceso generando vivencias y secuelas insoportables. Así y todo, si existe más control, más responsabilidad y mayor eficiencia, se abre una página prometedora donde los objetivos se encaminan hacia donde todos esperamos. Sí a las soluciones definitivas que aguardan desde años. Que dirigentes, políticos y cuantos manejan diversos timones, según el área y cargo, sepan llevar adelante la más atinada reflexión que hiciera Confucio: "Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él".

Nora Cardarelli

Nuestro problema es la Justicia

Acabo de ver un partido de futbol, aclaro que vi otra final en la que intervino Rosario Central, con Boca. El tiempo siempre ayuda a tapar lo imposible. Esa final fue bochornosa. Pero esta final, con un árbitro más presentable tenía el mismo cometido pero con algo más de esmero. Dos penales, aún en el límite casi imposible que jamás ningún arbitro en estas circunstancias contra Boca o River, y mucho menos en estas circunstancias sucedió. Y casi al final, cuando Rosario Central pudo haber logrado una igualdad, por las dudas se le sacó tarjeta roja al goleador. Me dirán que fue casualidad. Hoy insisto, quiero hablar de justicia. Todos sabemos que el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Mientras en nuestro país no podamos erradicar la impunidad nuestro destino será esta mediocridad donde se hacen ricos siempre los impune. ¿Quiénes son los impunes? Los poderosos. En el fútbol los poderosos son los equipos grandes. Por supuesto liderados por Boca y River. Y seguidos por algunos otros. Los equipos que conforman la AFA, con enorme sacrificio y gran fervor logran armar planteles competitivos. Pero cuando es necesario hay jueces, llámense árbitros o sus séquitos, que actúan como la Justicia que conocemos, que durante 30 años de democracia no condenó a nadie, y millones de argentinos terminaron en la pobreza por causa de esa Justicia vergonzosa que vivimos y que actualmente no logra condenar a nadie a pesar de varias toneladas de pruebas. La gente, nuestra querida gente clama por justicia en todos los aspectos, pero no hay justicia. Hay corruptos ricos, multimillonarios, mientras la verónica de las jornadas taurinas hace que el que muera sea el toro. Siempre el toro. Nuestra sociedad va siempre contra los denominados "negros". Esos que roban, y también matan, lo hacen desde la ignorancia. No los quiero justificar, quien delinque debe pagar por sus actos. ¿Pero qué debemos hacer con los corruptos de la política y el fútbol? Así, tal cual están las cosas, este país, nuestro querido país no tiene remedio. No es crisis. Por supuesto que no. Ya René Favaloro lo decía, "en nuestro país no es la crisis la que destruye, lo que apenas podemos ser, es la decadencia". Estamos en una profunda decadencia, y hay ejemplos donde a países les costó cien años superarla. Por eso hoy, el fútbol es una anécdota dolorosa, el problema es la Justicia, y de eso aún el más común de los ciudadanos no lo desconoce.

Miguel Tomé

Educación: Argentina eliminada

La Organización para la Cooperativa y Desarrollo Económico (Ocde), responsable del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (Pisa), dejó a la Argentina afuera del programa por graves errores técnicos en la elección de escuelas y manipulación de datos.Esto demuestra lo que todos sabíamos, el enorme deterioro de la educación del país durante la aciaga década del gobierno de los K, donde los presupuestos aprobados eran enormes, pero los fondos se perdían dentro de la abismal corrupción que era como política de Estado, y además, al gobierno nunca le interesó la educación del país (no olvidar cuando Cristina era presidente, en un discurso dijo que los docentes eran vagos). Quiso culpar a los docentes por el pésimo nivel de aprendizaje de los alumnos. Afortunadamente, la extraordinaria evalución realizada este año a millones de alumnos de 15 años de edad, la eficiente preparación de los contenidos y el entusiasmo de los alumnos y docentes (a pesar de la oposición, por cuestiones ideológicas de ciertos dirigentes gremiales de la educación), es un gran voto de confianza para salir de esta frustración y encaminar la educación hacia los altos niveles de excelencia que tenía antes.

N. de la R. Sospechas de manipulación en la toma de datos y en la evaluación en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner sería la causa principal de la eliminación. Las pruebas Pisa son unas de las evaluaciones educativas más prestigiosas del mundo y miden el rendimiento escolar de chicos de 15 años en diferentes naciones del mundo. Desde que se iniciaron las evaluaciones en 2000, la Argentina sólo había estado ausente en 2003 pero por decisión propia. Sin embargo, este año las autoridades argentinas habían aceptado someterse a la prueba. De todas maneras, el país fue eliminado del ranking porque hay serios cuestionamientos técnicos sobre la metodología empleada.

Cristina y su eterna victimización

Parece que a Cristina le encanta victimizarse. ¿Lo hará porque piensa que le da rédito político, o porque realmente se autopercibe así? Veamos. En el inicio de su mandato había dicho que todo le iba a resultar más difícil por su condición de mujer. Sin embargo, terminó manejando a los funcionarios de su espacio político a su antojo: el Congreso se transformó en la escribanía de la Casa Rosada. En los últimos tiempos, ya fuera del poder y frente a la avalancha de causas judiciales en su contra, se empezó a presentar como una perseguida política. Según su imaginación, los medios hegemónicos serían los victimarios, tanto para ella como para otros ex mandatarios populistas de la región. Supongamos que esto fuera así: Cristina puede sentirse bastante tranquila, dado que sus presuntos perseguidores no atinaron siquiera a evitar que el populista Donald Trump ganara la Presidencia de Estados Unidos, sede del capitalismo transnacional. En realidad, Cristina no está siendo perseguida, sino investigada, ¿o acaso ella siente que, frente a la ley, no es igual al resto de los ciudadanos? Además, se pone en el lugar de víctima apelando a la cuestión del género, como pudimos atestiguar en dos ocasiones. Hace poco, por una denuncia de Elisa Carrió que comprometía a la madre de Cristina. Ella culpó a Macri de una persecución contra toda su familia. Por otro lado, pocos días antes de dejar el poder, Cristina lo había acusado de "exigirle con gritos" que el traspaso del mando fuera en la Casa Rosada. En esa oportunidad, dijo: "en un momento tuve que recordarle que, más allá de nuestras investiduras, él era un hombre y yo una mujer, y que no correspondía que me tratara de esa forma". La verdad, resulta poco creíble que ella, a quien durante sus dos mandatos casi nadie se animó a objetar, de pronto, y aún estando en el poder, se convirtiera en una víctima de género. Quizás tenía razón Mirtha Legrand cuando, hace unos años, comentó: "Cristina es una actriz frustrada". Si la gente no tuviese memoria, Cristina sería genial, pero como lamentablemente para ella, y a pesar de la actual dispersión, algo se recuerda, la mayor parte de la población puede verla tal como es: sin las máscaras con las que pretende camuflarse.

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Marcos Juárez (Cba.)

La ciudad se está quedando a oscuras

Todos en esta ciudad se van apagando rápidamente. Pero no porque ellos quieren sino porque son obligados. Los que tienen poder parecen ser ciegos. Mejor dicho son ciegos, y sordos también. La ciudad pide tranquilidad. No más sangre. Pero parece que la plata importa más que la vida de las personas. La bala tiene más derechos que el baleado. Va a llegar el día en que la matanza se va acabar. Y las armas serán de la misma cantidad en ambos bandos. Ojalá que nunca pase. Pero si esto no para, otra opción no quedará. Dios ten piedad de esta hermosa ciudad. Y manda tranquilidad, para que la guerra no se despierte.

DNI 40.843.210