El susto para el plantel de Belgrano, que se bajó de un avión luego de un desperfecto eléctrico

El plantel de Belgrano de Córdoba decidió cancelar el viaje que tenía programado a Chile por un desperfecto en el avión que habían abordado. Mientras se disponían a trasladarse rumbo al país trasandino, donde iban a realizar la pretemporada, la aeronave tuvo fallas eléctricas antes del despegue y los futbolistas optaron por no viajar.

Fueron minutos de mucho nerviosismo y miedo donde la tragedia aérea sufrida por el Chapecoense en Colombia "sobrevoló por la cabeza" de los pasajeros. Así lo reconoció Federico Álvarez, uno de los jugadores del Pirata, que brindó más detalles de lo sucedido.

"Nos pegamos un sustito en el avión y tomamos la decisión jugadores y cuerpo técnico de no viajar, porque estábamos con miedo. Estaba lo del Chapecoense en la cabeza y nos dio miedo la verdad. La pretemporada se sigue haciendo en el predio y no nos avisaron qué vamos a hacer", confesó. "Veíamos que la mayoría no quería viajar, ahí se tomó la determinación. Nos pegamos un buen susto", agregó.

Gabriel Alanis, otro de los futbolistas que integraba la delegación del conjunto cordobés, también se refirió al dramático momento: "La verdad que estábamos en el avión, empezó a retroceder y de un momento a otro se cortaron las luces, por la falla eléctrica. Por eso decidimos bajarnos".

"Fue una decisión de todos. Algunos de los jugadores empezaron a decir de no viajar y nos sumamos todos. Fue una decisión correcta. Era mejor prevenir. Nos informaron que estaba en perfectas condiciones, pero por el susto tomamos esa determinación", continuó Alanis, en diálogo con Mundo D, quien cerró: "Más allá de lo que pasó con el Chapecoense, había gente que iba a Chile de vacaciones que se bajó junto con nosotros... Vamos a trabajar acá por ahora, arrancaremos la pretemporada y después se verá".