El supermercado La Reina no podrá abrir los domingos por decisión judicial

De esta manera, se mantiene una situación para este domingo. Los súper rosarinos deberán estar cerrados, mientras que estas tres empresas podrán quedar al margen en el cumplimiento de la ley de descanso dominical.

"No pedí una derogación de la norma sino una medida que me permita situarme en igualdad de condiciones que el resto. Mi Cuit no vale menos que el Cuit de otras empresas y tenía derecho a abrir al igual que estas tres", enfatizó Carlos Solans, titular de La Reina.

"Se lo explicamos a la jueza, también le explicamos que esperábamos el resultado de la apelación de la provincia a las cautelares pero no hubo todavía resultados. Y también le dijimos que íbamos a abrir mediodía para proteger a quienes querían trabajar y a quienes querían descansar", dijo altamente decepcionado Solans a La Capital.

Cabe recordar que a fines de diciembre, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial falló en voto dividido (tres afirmativos y dos negativos) declarar inconstitucional la ley 13.441 y su correspondiente ordenanza municipal sancionada en julio por la que quedó vigente la ley de descanso dominical para Rosario.

Desde entonces, una serie de acciones judiciales han tenido distinta suerte. Coto y Carrefour fueron favorecidos por este dictamen en segunda instancia, mientras que Jumbo fue beneficiado con un amparo otorgado por la misma jueza Cicuto.

En tanto, aún habrá que esperar el resultado de la medida cautelar con una mera declarativa interpuesta días atrás por otra cadena rosarina: Supermercados Dar.





Desde que se aplicó la norma existe una pulseada fuera y dentro de los Tribunales. La de los estrados de los jueces seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia santafesina, a donde todos apuntan se resolverá la cuestión de fondo. Mientras tanto, el gremio de los mercantiles llama a un boicot de clientes para que no compren los domingos en los supermercados amparados judicialmente y exigen que la prohibición de abrir se extienda a los shoppings.

Por otro lado, la Federación Gremial de Comercio e Industria solicitó al Concejo que interrumpa sus vacaciones y se reuna para suspender la ordenanza 9516 que reglamentó la ley de descanso dominical.

