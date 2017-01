El súper La Reina apelará el fallo que le impide abrir sus puertas los domingos

Tras haberse notificado de la resolución de la jueza civil y comercial Silvia Cicuto que rechazó la medida cautelar solicitada para abrir los domingos, el titular de Supermercados La Reina, Carlos Solans, confirmó a La Capital que la semana entrante apelará este fallo en primera instancia. La medida se produjo ayer en plena feria judicial y en el marco de una batalla dentro y fuera de los Tribunales entre quienes adhieren y rechazan la ley de descanso dominical. Mañana, los únicos súper que abrirán sus bocas de expendio son Coto, Carrefour y Jumbo.

Cicuto, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de los Tribunales de Rosario, rechazó ayer la medida cautelar presentada en feria por La Reina. La firma de capitales rosarinos buscaba con esta acción judicial igualdad de condiciones con las tres cadenas nacionales favorecidas por cautelares desde el pasado 8 de enero.

Por eso, en plena feria, se había presentado una medida cautelar, que tras una audiencia de conciliación realizada el jueves pasado tuvo ayer su dictamen por parte de la magistrada.

Tras conocer el resultado adverso, que le impedirá abrir sus puertas mañana, Solans expresó su malestar y anticipó que la semana entrante apelará la resolución de Cicuto.

"No tiene lógica", dijo el empresario en relación a lo que la misma jueza había resuelto en el caso de Jumbo. "Manifiesta que este tema no es una cuestión a analizarse en la feria, pero entonces ¿para que la habilitó?", se preguntó.

Sobre el mismo argumento de "trato discriminatorio", Solans adelantó que a partir del próximo lunes se va "a volver a presentar en Tribunales para apelar lo antes posible".

En tal sentido, el titular del súper rosarino señaló que su pedido de apertura de feria se produjo como una reacción inmediata a la resolución de la Sala III Civil y Comercial que había declarado inconstitucional la ley de descanso dominical a fines de diciembre pasado.

"La Justicia me da la espalda cuando a otras empresas la misma jueza las habilita a abrir", dijo ofuscado para agregar: "Siguiendo la interpretación de la magistrada, un hombre rico no es igual que un hombre pobre, por lo que ante un mismo problema merece una solución distinta".

De esta manera, mañana se mantendrá la misma situación que el pasado domingo. Las cadenas rosarinas deberán estar cerradas, mientras que estas tres empresas podrán quedar al margen en el cumplimiento de la ley de descanso dominical.

En relación a la presentación de la cadena Dar, que también acudió a Tribunales para solicitar su apertura los domingos, hasta ayer no se registraron novedades en el expediente.

"No pedí una derogación de la norma, sino una medida que me permita situarme en igualdad de condiciones que el resto. Mi cuit no vale menos que el cuit de otras empresas y tenía derecho a abrir al igual que estas tres firmas. Así se lo explicamos a la jueza, y también le explicamos que esperábamos el resultado de la apelación de la provincia a las cautelares, pero no hubo todavía noticias. Además, le dijimos que íbamos a abrir medio día para proteger a quienes querían trabajar y a quienes querían descansar", prosiguió Solans.

La declaratoria de inconstitucionalidad dictada por la Sala III sobre la ley 13.441 y su correspondiente ordenanza municipal sancionada en julio también había motivado la respuesta de las autoridades provinciales y municipales.

El lunes pasado, tanto Fiscalía de Estado como la Subsecretaría Legal y Técnica municipal solicitaron la apertura de la feria para apelar esta resolución. Tras los primeros quince días del receso judicial, no se constituyó la Cámara en feria para analizar la cuestión.

Desde el lunes y hasta fin de enero, cambiarán los jueces que la integren. Serán Avelino Rodil, Eduardo Pastorino y Guillermo Llaudet Maza quienes estarán a cargo de esta Cámara.

Desde que se aplicó la norma existe una pulseada fuera y dentro de los Tribunales. La de los estrados de los jueces seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia santafesina, donde todos apuntan que se resolverá la cuestión de fondo.

Mientras tanto, el gremio de los mercantiles llamó a un boicot de clientes para alterar la venta de los domingos en los supermercados amparados judicialmente y que exigen que la prohibición de abrir se extienda a los shoppings.

Por otro lado, la Federación Gremial de Comercio e Industria solicitó al Concejo que interrumpa sus vacaciones y se reúna para suspender la ordenanza 9.516 que reglamentó la ley de descanso dominical.

Mientras tanto, aún quedan resoluciones pendientes en Tribunales. Una de ellas, es la apelación que provincia y municipio ingresaron ante el dictamen de la Sala III. Y otra es el pedido de revocatoria interpuesto por el municipio a la medida cautelar que en primera instancia favoreció a Jumbo.

"Uno se pregunta si es la misma jueza de Jumbo"

“Hace menos de un mes, la misma jueza consideró que existían fundamentos para otorgarle una medida cautelar a la firma Jumbo. Los mismos argumentos se usan en contra de La Reina”, analizó el abogado de la firma de capitales rosarinos, Ariel Bertolotto.

La resolución de ayer fue dictada por parte de la jueza Civil y Comercial Nº 4, Silvia Cicuto. “Si se leen los fundamentos para el caso Jumbo, la magistrada consideró que era necesaria la cautelar por el perjuicio que le podía causar el cierre de los domingos durante el tiempo en que se prolongue el juicio sobre la constitucionalidad de la ley de descanso dominical. Pero ahora dice que no existe irreparabilidad. Cuando uno contrapone ambos dictámentes, se pregunta si es la misma funcionaria la que actuó en ambos casos”, remarcó y dijo que el perjuicio para La Reina comenzó el 8 de enero pasado.