El sexy baile de un albañil que explotó en las redes gracias a Ariana Grande

Tony Restrivo, un constructor canadiense que alcanzó la fama en Internet gracias a sus sexys pasos de bailes y un poco de la ayuda de Ariana Grande, disfruta su momento de fama.

Todo comenzó cuando el operario se encontraba trabajando y de fondo se escucha el tema "Into You", de la cantante Ariana Grande. Sin que el hombre se diera cuenta ya que se encontraba totalmente extasiado cantando y bailando, su esposa comenzó a grabarlo con su celular. Pero nunca imaginó lo que sucedería después.

Embed hell yeah dude #thatkick #mood @brilovelife peep this choreo Un vídeo publicado por Ariana Grande (@arianagrande) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 11:36 PST



Bajo el título "'He's gonna kill me but I couldn't resist" ("me va a matar, pero no pude resisitirme") Sandy Zaza subió el video a su cuenta de Facebook, donde fue compartido cientos de veces y fue gracias a esto que llego a las manos de Ariana Grande.

Así, la cantante estadounidense subió el video a su cuenta de Instagram, con el mensaje "Hell Yeah Dude #thathkick #mood"' y rápidamente se viralizo.

En la cuenta de Ariana ya cuenta con más de 3 millones 900 mil reproducciones y más de 17 mil comentarios. Gracias a esto, el video original que subió la esposa de Restrivo en Facebook ya tiene más de 23 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 200 mil veces.