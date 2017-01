El rosarino que conquista el teatro, el cine y la tevé

El presente está viento en popa para Juan Nemirovsky, quien además de dirigir la temporada teatral rosarina en La Comedia, acaba de terminar de rodar la película "El Cauce", que protagoniza junto a Luis Machin, Alberto Ajaka y Martín Slipak. "Sí, más allá de la satisfacción que me da mi rol de director, todavía me siento muy actor, y por eso me nutro de la actuación para dirigir. Es una película muy grande, una co producción entre Santa Fe y Buenos Aires. Es un policial de Agustín Fal que se va a estrenar durante este año. Fue un placer enorme actuar con estos genios", contó. Por otro lado, Nemirovsky formará parte de un filme que recopilará los mejores cuentos de Fontanarrosa, dirigido por Néstor Zapata, junto a los rosarinos Pablo Granados y Pachu Peña. Pero eso no es todo, el actor y director continúa en Rosario Imagina junto a Rody Bertol, con quien llevó a cabo "Heroínas", planeando una obra que es como "un ensayo constante", destacó. Además, Juan conduce el programa "Cosmonautas" en el canal 5TV. "Estoy trabajando en enero pero feliz, porque trabajar en dirección, actuación y conducción es un anhelo que siempre tuve y poder lograrlo es maravilloso". El actor no piensa en irse a otra ciudad sino que apuesta a Rosario: "Tengo mucho respeto por los compañeros que se van a Buenos Aires, pero yo no sé si podría llevar adelante la vida de casting allá, me parece violento. Apuesto a quedarme en la ciudad en la que nací. Estoy convencido de que hay talento para hacer producciones a la altura de Buenos Aires. Quedarse en Rosario no es tener un techo más bajo, sino que hay espacio para seguir creciendo", concluyó.