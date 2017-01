El regreso más esperado

El 2016 asomaba con todas las luces para ser su gran año. Con apenas 21 años, Emiliano Boffelli se encontró de repente jugando en el Súper Rugby. Y más allá de su juventud, la presión no le pesó. De hecho demostró dentro del campo de juego que tenía condiciones para estar allí. La camiseta de los Jaguares le quedaba pintada, mientras la de Los Pumas esperaba para ser lucida en la ventana de junio. Pero el 27 de mayo, en el partido ante Kings en el Nelson Maldena Bay, la historia dio un giro brusco, inesperado. Fue a buscar arriba un kick cruzado, le ganó a un defensor en las alturas pero al caer se torció la rodilla izquierda y sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, por lo que, cuando su talento empezaba a brillar con más fuerza, la lesión lo dejó afuera por el resto de la temporada. Hoy, Emiliano está de vuelta y esa tarde es sólo un mal recuerdo. Ayer comenzó la pretemporada junto al resto del equipo pensando en lo que será la segunda participación del conjunto argentino en el más competitivo de los torneos de rugby.

"Ya estaba muy ansioso por empezar, por estar y entrenar con el equipo. Si bien hice una parte del entrenamiento con ellos, estoy muy contento. Tratamos de evitar el contacto, porque si bien estoy con seis meses de recuperación y es medio justo, no me quieren arriesgar y me están llevando de a poco", contó el back de Duendes desde la concentración.

"Ver los partidos y no poder estar dentro de la cancha, o el hecho de no poder tocar la pelota, hicieron que estos meses fueran difíciles... se hicieron muy largos", confesó el polifuncional jugador, quien además destacó que en este período, para manejar la ansiedad, lo ayudó saber que la recuperación venía bien. "Eso me motivaba y a la vez me dejaba tranquilo. Mi familia y mis amigos fueron una gran contención", reveló.

Al referirse al torneo que se aproxima, Boffelli fue muy claro: "Hace un año exacto estábamos con lo que nos imaginábamos del Súper Rugby sin haberlo jugado. Hoy tenemos bien claro con qué nos vamos a enfrentar y ni hablar del aprendizaje que tuvimos el año pasado".

"Por lo que veo, el fixture es más favorable, sobre todo por el tema de los viajes. Por ejemplo se evita el viaje a Japón, que es el más duro", dijo Boffelli quien además subrayó que "el equipo sabe muy bien las fallas que tuvo el año pasado y va a hacer todo lo posible para no repetirlas", auguró.

El primer entrenamiento

Jaguares arrancó la pretemporada de cara al Súper Rugby con ejercicios de alta intensidad en el predio de Buenos Aires Rugby & Cricket Club. El propio head coach de Jaguares, el rosarino Raúl Pérez, dirigió la práctica.

De los trabajos participaron todos los jugadores, a excepción de Facundo Bosch, mientras que Tomás Lavanini y Nahuel Tetaz Chaparro llevaron adelante una rutina especial apuntada a recuperarse de las lesiones que les impidieron estar en la última parte del año pasado. Además, Nicolás Sánchez y Santiago Portillo se movieron en forma diferenciada.

Hoy el equipo volverá a reunirse para seguir trabajando con el objetivo puesto en el debut, que será precisamente ante Kings en Port Elizabeth el 25 de febrero.