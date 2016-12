"El pedido de los abogados para levantar el asueto del viernes es demagógico y tribunero"

pedido que hicieron los colegios Abogados de Rosario y Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia para que se levante el asunto del viernes próximo. "Demagógico y tribunero. Es un reduccionismo pensar que los problemas del Poder Judicial se revuelven con un asueto más o menos. ", afirmó hoy Juan Nucci, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Santa Fe, al referirse al

Las entidades incluso reclamaron que en estos días previos a la feria de enero se extienda el funcionamiento del Poder Judicial hasta las 17. Los abogados señalaron que con los asuetos del 23 y 30 de diciembre "los perjudicados son los ciudadanos".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Nucci cuestionó sin medias tintas la solicitud que formularon ayer los principales colegios de abogados de la provincia.

"Este tema ya lo plantearon la semana pasada en la misma línea ideológica que había que anular licencias en el Poder Judicial. El problema es mucho más profundo. No pasa por un día más o un día menos. Muchos compañeros trabajan en varios juzgados con extensiones horarias. Y no cobramos horas extras y no las queremos cobrar porque tenemos un régimen particular, pero la extensión que era una medida excepcional para poner al día alguna situación. Hoy el colapso que hay en la Justicia hace que sea cotidiana. En muchos juzgados, en estos días, hay extensión horaria", sostuvo Nucci.

El líder de los judiciales está convencido que "el pedido del Colegio de Abogados tiene más contenido político que de funcionamiento del Poder Judicial. Tiene mucho que ver con quedar bien. Es simpático decir los empleados judiciales tienen asueto y los otros no. Pero en el tema de fondo es absolutamente irrelevante", agregó.

"Es más, estamos todos sectores involucrados en discutir el colapso que tienen la justicia santafesina. Nosotros pusimos la cara en la manifestación en la escalinata de Tribunales para protestar sobre el estado terrible de la justicia laboral, y no ví al Colegio de Abogados. No hay que ser tan rimbombante, tan demagógico y sentarse a discutir y pedir presupuesto que es la gran llave para que la Justicia de Santa Fe. funcione mejor. Pegando latigazos al más débil no se ganan soluciones"