El Patón disparó y la clavó al ángulo

El Patón Bauza la calzó como cuando ejecutaba tiros libres y la clavó: "Si ganamos los tres partidos de local clasificamos al Mundial". Golazo si se concreta, obvio. Una premonición que el técnico de la selección argentina hizo en medio de muchas declaraciones que hicieron ruido, como que confía en "bajarle la velocidad a Di María en los últimos metros", que está siguiendo al ex rojinegro Ezequiel Garay para incluirlo de titular en la reanudación de las eliminatorias ante Chile (el 22 de marzo, en el estadio Monumental), que en cambio no piensa a Mascherano en esa posición y que si Sergio Romero no ataja puede perder el arco, algo que le abriría las puertas al Patón Guzmán.

"Si ganamos los tres partidos de local (Chile, Venezuela y Perú) clasificamos al Mundial. Ahora hay que apuntarle a Chile, que es un rival directo. Si le ganamos, nos acomodamos en la tabla", confió el DT, quien el martes 31 partirá junto al preparador físico Bruno Militano a una gira de quince días por el Viejo Continente para visitar a los referentes de la selección. Eso sí, confió que sabe "que hay jugadores que dentro de dos años le va a costar mantener el nivel futbolístico y físico para llegar muy bien a Rusia. Por eso dividimos el objetivo en dos, primero la clasificación y el otro salir campeón en Rusia".

En la entrevista televisiva le tiraron todos los nombres del equipo titular y cuando le tocó referirse al nivel de Angel Di María insistió en que si bien "es difícil conseguir un jugador con su dinámica, que arranque a 120 kilómetros por hora y baje a 70 en los últimos metros, sigo luchando para tranquilizarlo. Con tres o cuatro charlas más estaremos". Claro que avisó: "No tiene el puesto comprado". Y agregó que en una circunstancia similar está el también rosarino Angel Correa, a quien tiene muy en cuenta.

De cara a la recta final de las eliminatorias, que será de 6 partidos, advirtió que la titularidad del arquero Romero depende de su continuidad en Manchester United. "Voy a hablar con él y si puedo con Mourinho (su DT). El sabe que yo quiero que ataje, si no será complicado que se mantenga en el equipo". Por esto, los otros arqueros que habitualmente convocó tienen chances de quitarle el puesto. En primer lugar aparecería el Patón Guzmán (titular y campeón en México), pero también Mariano Andújar (de Estudiantes).

En cuanto al próximo partido ante los chilenos, en el que no podrá jugar Ramiro Funes Mori (suspendido) dijo que está siguiendo "a Garay, que está retomando su nivel en Valencia, tras la lesión", que también mira "a Matías Caruzzo (San Lorenzo) y a Jonatan Maidana (River)". En cambio, cuando le preguntaron por Mascherano en esa posición fue contundente: "No me gusta como central, salvo como una circunstancia del juego".

Además, respaldó a Gonzalo Higuaín y aunque no lo confirmó como titular en el próximo compromiso lo consideró "un jugador importantísimo". Y sobre las críticas del hincha explicó: "Si me pongo a pensar en la gente no puedo armar el equipo. Higuaín me dijo que ya estaba acostumbrado a las críticas y yo en lo que menos me voy a fijar es en si la gente lo reprueba o no".

Obviamente habló de Messi, quien tras el 3-0 a Colombia lo respaldó con un abrazo tras la dura derrota en Brasil: "Lo vi feliz. Es una persona simple y dirigirlo es mucho mas fácil. No hay jugadores que entiendan el juego como él". Y agregó: "Lo veo cada vez mejor desde lo físico, sin el problema de la pubialgia que era algo que a él y a nosotros nos tenía preocupados", indicó en referencia a la lesión que lo privó de estar ante Venezuela (2-2), Perú (2-2) y Paraguay (0-1).

Y al referirse a la situación de descontrol que se vive en AFA, dijo: "No tenemos problemas porque el conflicto no nos perjudica".

¿Sólo superliga de primera?

La tan mentada superliga abarcando solamente el campeonato de primera división, dejándole a la B Nacional ser la cabeza de los torneos de AFA, es la propuesta que surgió ayer de una reunión que mantuvieron Claudio Tapia (candidato a presidente por los clubes del ascenso y el interior), el titular de Boca Daniel Angelici y Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal y miembro beligerante de la Comisión Normalizadora.

"La superliga es una posibilidad, pero no garantiza ni una solución económica ni que haya representatividad, pero podría ser que la encaren los clubes de primera, mientras que la B Nacional podría ser el torneo insignia de la AFA. Nosotros tenemos reuniones con Daniel Angelici, pero Marcelo Tinelli (vicepresidente de San Lorenzo y candidato a presidir la AFA) todavía no tuvo tiempo de llamarnos", indicó el dirigente Daniel Ferreiro (Nueva Chicago).

"Mañana (hoy) nos vamos a reunir todos los clubes del ascenso y veremos los pasos a seguir. De diciembre a esta parte no se modificó absolutamente nada. La B Nacional no va a empezar hasta que esté resuelto todo el orden de prioridades que se tratarán", agregó Ferreiro.

Simultáneamente, "entre miércoles y jueves", según anunció Tinelli, habrá otro encuentro de los dirigentes de primera para continuar avanzando en pos de negociar ellos mismos con el gobierno nacional, sin pasar por la Comisión Normalizadora, la rescisión del contrato de Fútbol para Todos y las próximas ofertas que pueden llegar desde cadenas de televisión privadas.

Eso sí, Tinelli ya avisó que solamente aceptará ser presidente de AFA si es un candidato "de consenso", algo que justamente pidió Tapia el sábado, tratando de reducir la amplitud de la brecha que hoy separa a los clubes de primera y los del ascenso, aunque por lo observado en las últimas horas se advirtió que cada uno sigue por su lado.

Y a todo esto, ya hasta el 12 de febrero parece una fecha utópica para que empiece el campeonato de primera división y se empezó a hablar del día 19.