El Patón Bauza sorprendió con un ultimátum para el arquero Sergio Romero

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, advirtió hoy que el arquero Sergio Romero deberá aumentar su tiempo de juego para poder "sostenerse" en el conjunto nacional, al tiempo que admitió que para clasificarse al Mundial de Rusia 2018, el equipo necesita ganar los tres partidos como local.

Bauza viajará el próximo 31 de enero a Europa para visitar a los jugadores argentinos habitualmente citados a la selección, justo antes de la convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de marzo, ante Chile como local -en el estadio Monumental- y Bolivia.

En ese sentido, reveló por primera vez públicamente que tendrá una charla especial con Chiquito Romero, debido a su inactividad en el Manchester United.

"El arquero de la selección argentina tiene que atajar en su equipo. Ya lo hablé con él y me había dicho que el entrenador le había prometido modificar esa situación, pero no lo hizo. Si sigue así no creo que ataje en el Mundial", explicó el Patón.

Asimismo, habló sobre otros nombres propios cuestionados por la opinión pública como Angel Di María, quien "no tiene el puesto comprado", y el delantero Gonzalo Higuain, a quien puso en duda como titular para el vital partido frente a Chile.

"No sé si Higuain será titular ante Chile, es un partido muy importante porque nos puede permitir acomodarnos mejor en la tabla. Desde que llegan a la selección les hablo, en los entrenamientos, en todos lados, también influye el momento futbolístico que están pasando, evalúo todo", explicó, a la hora de la decisión.

Para el choque ante los trasandinos dirigidos por el rosarino Juan Antonio Pizzi no estará por suspensión el marcador central Ramiro Funes Mori, por lo que Bauza reveló que estudia la posibilidad de convocar a Matías Caruzzo (San Lorenzo) y Ezequiel Garay (Valencia de España), además de Jonatan Maidana (River).

"Además, tenemos 14 jugadores con una amarilla, que si reciben otra deberán quedar afuera. Por eso voy a Mar del Plata a ver San Lorenzo-Boca y River-Boca, para ver jugadores, con la idea en la medida que podamos usarlos", contó.

Lo que sí confirmó, es que Javier Mascherano en su consideración no es marcador central, como sí juega en el Barcelona de España.

"Mascherano de central contra Chile no, no digo que en algún otro partido lo pueda acomodar, pero no me gusta como central", sostuvo.

Bauza insistió en su idea de "armar una selección local para trabajar tres o cuatro días con ellos", aunque reconoció que "es complicado con el fixture de la Copa Libertadores, Sudamericana y torneo local".

"La idea es poder citar jugadores destacados de la Liga argentina, que tienen chance de jugar en la Selección, para que conozcan la forma que tenemos de jugar y si llegan a ser convocados se adapten mucho más rápido. Estamos charlando, estudiando el fixture, para ver si en alguna semana podemos hacer la convocatoria", dijo.