El musical "La La Land" hace historia sumando 14 nominaciones a los Oscar

El nostálgico musical "La La Land" arrasó ayer con 14 nominaciones a los premios Oscar, empatando el récord de "Titanic" y "La malvada". "La La Land" fue nominada a mejor película y también fueron nominadas sus estrellas, Emma Stone y Ryan Gosling, y su guionista y director de sólo 32 años, Damien Chazelle. Más allá del protagonismo de este brillante musical, si hubiera que definir en una palabra la 89ª edición de los Oscar, que se celebrará el 26 de febrero, ésta sería "diversidad". Tras la polémica pasada edición de los #OscarsSoWhite (Oscars tan blancos), en la que se criticó la ausencia de películas y actores afroamericanos en las candidaturas, la Academia parece haber aprendido la lección: dos de las películas con más nominaciones, "Luz de luna" (ocho) y "Fences" (cuatro), son de temática afroamericana. Y en la lista a nominadas a mejor película también aparece "Talentos ocultos", sobre un grupo de mujeres negras que proveen a la NASA información esencial para lanzar la primera misión espacial.

Eso sí, aunque los Oscar dejan de ser "tan blancos", no ha habido tanta suerte en cuanto a las cineastas nominadas, que brillan por su ausencia salvo el documental de Ava DuVernay "13th" y la alemana Maren Ade, favorita en la categoría de película de habla no inglesa por "Toni Erdmann". Tampoco hubo suerte con los latinos, que tras los Oscar a Guillermo Cuarón (2014) y Alejandro González Iñárritu (2015) este año sólo se disputan dos premios menores: dirección de fotografía para el mexicano Rodrigo Prieto por "Silence", de Martin Scorsese, y cortometraje para el español Juanjo Giménez por "Timecode".

Con todo, el esfuerzo de la Academia —y las medidas tomadas tras la lluvia de críticas de 2016— se nota, y no sólo en el color: entre las nueve nominadas a mejor película, además de un musical, hay un filme de ciencia ficción ("La llegada"), otro bélico ("Hasta el último hombre"), un western ("Sin nada que perder") y una historia enmarcada en India ("Un camino a casa"). Completan la lista de aspirantes el drama "Manchester junto al mar" y las ya mencionadas "Luz de luna", "Fences" y "Talentos ocultos".

Damien Chazelle, cuya "Whiplash" ya se llevó tres Oscar hace dos años, se enfrenta ahora a la estatuilla de mejor director con Mel Gibson ("Hasta el último hombre"), el canadiense Dennis Villeneuve ("La llegada"), Kenneth Lonergan ("Manchester junto al mar") y el joven afroamericano Barry Jenkins, que hace unas semanas se llevó el Globo de Oro a la mejor película dramática por "Luz de luna".

En la categoría de mejor actriz, Emma Stone parte como favorita por su papel de intérprete en potencia en "La La Land", aunque el Globo de Oro se lo llevó la francesa Isabelle Huppert por "Elle", por la que ayer consiguió su primera nominación al Oscar. Además entre las candidatas figuran Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") y Meryl Streep ("Florence"), que con ésta suma ya 20 nominaciones.

Entre los actores, las apuestas las disputan Casey Affleck, enfrentado a un trágico pasado en el drama "Manchester junto al mar" y Ryan Gosling, que en "La La Land" da vida a un pianista de jazz. Además también están nominados un Viggo Mortensen metido a ermitaño en "Capitán Fantástico", Andrew Garfield por "Hasta el último hombre" y Denzel Washington por "Fences", adaptación de la obra homónima ganadora del Pulitzer que también dirige.

Su compañera de reparto, Viola Davis, parte además como favorita en la categoría de actriz secundaria, en la que se enfrenta a Naomie Harris ("Luz de luna"), Nicole Kidman ("Un camino a casa"), Octavia Spencer ("Talentos ocultos") y Michelle Williams ("Manchester junto al mar"). Y entre los actores, la estatuilla podría recaer en Mahershala Ali ("Luz de luna"), Jeff Bridges ("Sin nada que perder"), Lucas Hedges ("Manchester junto al mar"), Dev Patel ("Un camino a casa") o Michael Shannon ("Animales nocturnos").

Apuestas y olvidos

Salvo sorpresas, el Oscar a mejor película extranjera será probablemente para la premiada tragicomedia alemana "Toni Erdmann" —aunque el iraní Asghar Farhadi podría levantar su segunda estatuilla por "The Salesman"—, mientras que el de animación se lo disputan esta vez dos éxitos de Disney: "Zootopia" y la heroína "Moana". Ambas se enfrentan a "Kubo and the Two Strings", "The Red Turtle" y la francesa "Ma vie de Courgette".

Finalmente, entre las ausencias más notorias de estas nominaciones se destaca Amy Adams, presente en el resto de galardones de la temporada por su papel en "La llegada". Tampoco tuvieron suerte ni Michael Keaton ("Hambre de poder") ni Tom Hanks ("Sully"), que sonaban en la categoría de mejor actor, mientras que "Silencio", de Scorsese, sólo consiguió la nominación de Prieto, y "Animales nocturnos", de Tom Ford, la de actor de reparto para Shannon.