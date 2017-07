Zapatero aboga por el diálogo

El ex presidente de gobierno español y facilitador en la crisis venezolana, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer a la dirigencia del chavismo y la oposición retomar las negociaciones para alcanzar una salida negociada a la "grave crisis" del país. En una misiva, el ex mandatario español aumentó el saldo de más de un centenar de muertes ocurridas tras casi cuatro meses de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por lo que reiteró que era necesario retomar el diálogo para lograr una salida a la crisis. "Me reafirmo en que únicamente la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela, la salida acordada y pacífica que desean la inmensa mayoría de los venezolanos", afirmó en el comunicado.