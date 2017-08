"Ví la cara del terrorista", contó una argentina que esperaba para cruzar la calle en Barcelona

"Lo ví, lo ví, estaba parada esperando el paso de los peatones y ví la camioneta y al conductor", contó conmocionada Débora, una argentina que estaba en la Rambla de Barcelona al momento del atentado que ya se cobró la vida de 13 personas.

"La camioneta subía para meterse por arriba de la Rambla, cruzaba y subió, después me metí al callejón y gracias a Dios no me pasó nada", contó al Canal de TN que además confirmó que el restaurante turco donde se metieron los atacantes se llama Luna de Estambul.

Además Débora detalló rasgos del conductor de la furgoneta. "Recuerdo su cara, tenía pelo corto, no era joven, me pareció grande, con una camisa a rayas azules y blancas que me llamaron la atención", remarcó.