Venezuela iniciaría hoy el proceso para abandonar la OEA

El gobierno de Venezuela aplazó supuestamente para hoy el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), algo que tenía previsto hacer ayer, enfrentado a una creciente presión internacional y a una ola de protestas que dejó hasta el momento una treintena de muertes. En un hecho inédito en la OEA, Venezuela se aparta voluntariamente —Cuba fue expulsada en 1962—, alegando "intervencionismo e injerencismo" de un grupo de países, a través del organismo y encabezados por Estados Unidos, para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, el mandatario venezolano dijo que dio un "paso gigante para romper con el intervencionismo imperial" al ordenar el inmediato retiro de su país de la OEA. "El 26 de Abril 2017 día de Dignidad de Independencia, he dado un paso Gigante para romper con el intervencionismo Imperial #PorDignidadNosVamosDeOEA", escribió Maduro en su cuenta de la red social Twitter. El jefe de Estado pidió, en otro mensaje, la comprensión y solidaridad de los pueblos de América latina y del mundo "para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela", y solicitó al pueblo de su país mantenerse en "unión cívico-militar".

"Hoy (por ayer) es un día de victoria para Venezuela. Amanecimos más libres, más independientes", declaró por su parte en rueda de prensa la canciller Delcy Rodríguez. Rodríguez anunció esa decisión "histórica" poco después de que la OEA, con el voto de 19 países, convocara a una reunión de cancilleres -en fecha aún no precisada-, para evaluar la grave crisis venezolana.

El proceso de retiro, que tarda 24 meses, comienza realmente cuando Venezuela presente una carta de "denuncia" al secretario general, de la OEA, Luis Almagro. Dicho trámite se haría hoy. Almagro ha insistido en la aplicación de la Carta Democrática (para casos de ruptura del orden constitucional), al acusar al gobierno de Maduro de convertirse en una "dictadura". Para Julio Borges, presidente del Parlamento —único de los poderes públicos controlados por la oposición—, salir de la OEA "es una constatación de que Maduro está derrotado".

La presión internacional arreció ayer. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; y de Argentina, Mauricio Macri, coincidieron ayer en manifestar su "fuerte preocupación" por la situación y acordaron trabajar "estrechamente para preservar las instituciones democráticas" en ese país.

"Venezuela es un desastre"

Macri y Trump trataron el tema en la reunión que mantuvieron ayer en el salón Oval de la Casa Blanca y luego quedó expresado en una declaración conjunta que fue emitida tras el encuentro. Al inicio del encuentro con Macri, al ser consultado por la prensa sobre la situación de Venezuela y su reciente decisión de retirarse de la OEA, Trump expresó: "Venezuela es un desastre". Trump dijo además que la situación que atraviesa ese país es "muy triste" y añadió que "se verá qué ocurre" a partir de ahora, sin entrar en detalles sobre el anuncio relativo a la OEA. Macri aseguró que Venezuela "no es una democracia" y defendió que hay que seguir trabajando para que haya elecciones y los políticos presos sean liberados. "En Venezuela no tienen ningún respeto por los derechos humanos, eso no es democracia", agregó.

La Eurocámara urgió a Bruselas a estudiar "otras medidas" para "restablecer la plena democracia" en Venezuela y condenó "la represión brutal" de las manifestaciones.

A su vez, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, controlada por la oposición, instó ayer a la comunidad internacional a exigir que se celebren elecciones presidenciales adelantadas este año, tras considerar a Maduro como el "responsable de la ruptura del orden constitucional". En un manifiesto leído por el titular del legislativo, Julio Borges, la Asamblea Nacional reclamó que "se restituya de manera inmediata el ejercicio del voto libre con la participación de los lideres políticos que están presos o inhabilitados y con observadores internacionales que garanticen la legalidad de los resultados" .

En tanto, estudiantes, familiares y amigos de Juan Pablo Pernalete, asesinado el miércoles por una bomba de gas lacrimógena que le dio en el pecho, marcharon desde la Universidad Metropolitana hasta Altamira, para rendirle homenaje al joven de 20 años que participaba de una protesta.