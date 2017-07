Vargas Llosa: "El régimen está dando las últimas boqueadas"

El escritor peruano Mario Vargas Llosa afirmó ayer que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "está dando sus últimas boqueadas" tras casi cuatro meses de protestas en el país sudamericano. "Mi impresión es que el régimen de Maduro está dando sus últimas boqueadas y lo que hay que desear es que la transición hacia la democracia sea pacífica y no sanguinaria, porque creo que el pueblo venezolano ha sufrido ya bastante", dijo Vargas Llosa a la estación colombiana W Radio, que lo entrevistó en Madrid.

Según el premio Nobel de literatura 2010, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol importante en un eventual final del gobierno de Maduro, aunque dijo que la cúpula de mando está muy vinculada con el presidente. "Creo que en gran parte los militares que tienen el control de la fuerza podrían decidir. Ahora, lo que es claro es que hay toda una cúpula militar muy vinculada al narcotráfico que no tiene a dónde escapar a gozar de las inmensas fortunas. Esa cúpula está apoyando al régimen", dijo. Sin embargo, se preguntó si los efectivos de rangos medios y bajos de las Fuerzas Armadas en realidad apoyan a esa cúpula y al gobierno. "Me pregunto si los soldados, los cabos,los sargentos, los tenientes, los capitanes, los mayores, que son la gran mayoría de esas Fuerzas Armadas y que están padeciendo la misma crisis, van a seguir aguantando este régimen absolutamente despótico", agregó.

"Arbitrariedad"

Expresó que Venezuela "es un país riquísimo" que debería estar en una mejor posición económica y que ahora está "en la ruina total". "Es un país que se muere de hambre, donde no hay comida, no hay medicamentos, donde salvo la pequeña nomenclatura privilegiada que es la del poder tiene unas condiciones de vida elevadas. Es una situación verdaderamente trágica, porque no hay ninguna legalidad. Es la pura arbitrariedad, la pura violencia", expresó.

Al referirse a Colombia, el escritor se declaró esperanzado en que el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) termine con el conflicto de cinco décadas de duración. "Creo que todos los colombianos quisieran que el proceso de paz con las Farc funcione, que efectivamente reine la paz", señaló.