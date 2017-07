Una cerca de 1.100 km en lugar del muro

Donald Trump no ve necesidad de un muro que se extienda los 3.218 kilómetros de la frontera con México. Vislumbra una barrera "de 1.100 a 1.400 kilómetros", que permita ver al otro lado de la frontera. Los comentarios de Trump sobre el muro son los más descriptivos que ha dado del tema. Hace unos meses, prometió un "enorme y hermoso muro con una grande y bella puerta" para dejar pasar a los inmigrantes autorizados. En vuelo rumbo a París, dijo que es una "frontera de 3.218 kilómetros pero no necesitamos todos estos kilómetros de muro porque se tienen muchas barreras naturales. Tenemos montañas y algunos ríos que son violentos y salvajes. También hay zonas que son tan remotas en las que no tendremos gente que quiera cruzar". Ya existen 1.046 kilómetros de vallas,con visibilidad hacia el otro lado. Trump dijo que necesitan reparación.