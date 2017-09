"Un puñete" producto de una frenada del papamóvil

Francisco sufrió ayer una pequeña cortadura en la ceja y una inflamación en el pómulo izquierdo después de un frenazo del "papamóvil" que lo transportaba por un barrio de la caribeña ciudad de Cartagena. "El Papa está bien. Se le aplicó hielo y se medicó. Prosigue sin cambio alguno su programa de viaje", dijo a los medios el vocero del Vaticano, Greg Burke.

El pontífice de 80 años saludaba a los cientos de personas que lo recibían en el marginal barrio de San Francisco cuando, por la multitud que se agolpaba en las calles, el vehículo que lo movilizaba frenó súbitamente.

La maniobra lo hizo estrellarse contra el vidrio del enorme parabrisas frontal. Uno de los agentes de seguridad lo asistió al momento y le limpió con un pañuelo blanco el sudor y la sangre, que le alcanzó a manchar el simar (capa de la túnica blanca).

"Me dí un puñete, estoy bien", dijo el Pontífice a un periodista de Caracol Radio al salir de la casa de Lorenza, una humilde mujer a la que visitó en el barrio San Francisco de la urbe caribeña. Y les dijo a los periodistas: "Estoy contento. No lo siento", al referirse el golpe. "Me dieron una piña", bromeó el pontífice al ser preguntado más tarde por los periodistas.

El Papa recibió asistencia médica por parte del comandante de la Gendarmería Vaticana, Doménico Giani. Al llegar a la plaza del lugar, entró a la casa de una vecina, donde le aplicaron hielo en las dos heridas y le lavaron la esclavina, la que se veía aún húmeda al momento de abandonar la vivienda de donde salió sonriente y con una pequeña venda blanca en la ceja izquierda.

Posteriormente, el Papa reapareció ante sus fieles con una curación en el rostro y su túnica limpia. Eran visibles la inflamación del pómulo y el hematoma.