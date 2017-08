Un paraíso de importancia estratégica para Washington

Guam: antigua colonia española, paraíso en el Pacífico y base militar La isla de Guam, contra la que Norcorea amenazó con lanzar un ataque, está situada en el Pacífico occidental, a unos 2.000 kilómetros al este de Filipinas, y pertenece a Estados Unidos desde 1898. Guam forma parte del archipiélago de las Marianas y no sólo es un popular destino turístico por sus playas de arena y sus arrecifes de coral, sino también una de las principales bases militares estadounidenses en la región. Tiene una superficie de 544 kilómetros cuadrados y unos 160.000 habitantes. La isla, reconocida por su ubicación geoestratégica, alberga una base naval y otra de la Fuerza Aérea, y un contingente militar de unos 6.000 hombres. Las dos bases militares estadounidenses ocupan el 40 por ciento de la isla. Guam es un objetivo verosímil en este conflicto ya que se encuentra a medio camino entre Corea del Norte y el archipiélago de Hawai, lo que significa que Pyongyang ni necesitaría sus misiles intercontinentales, podría atacarla con cohetes de mediano alcance.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Guam fue ocupada por Japón tras el ataque a Pearl Harbour en 1941 contra las tropas estadounidenses, pero tres años después fue recuperada por Estados Unidos y convertida en base militar permanente. Durante la Guerra de Corea (1950-1953) adquirió una gran importancia estratégica y en la de Vietnam sirvió como punto de partida de los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses. Marineros probablemente procedentes de Indonesia o Filipinas comenzaron ya hace 4.000 años a poblar la isla. Sus sucesores, el pueblo chamorro, conforman hoy en día la mayor parte de la población.

Antigua colonia española

La isla fue descubierta por Fernando de Magallanes en el siglo XVI y se convirtió en escala de los barcos españoles en los siglos siguientes, que la colonizaron durante más de 300 años hasta su práctico abandono tras la independencia de México en 1810 y su cesión a Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.

De la herencia española quedó el catolicismo y la lengua, ya que aunque no se habla español, los chamorros sí utilizan muchas palabras de esa lengua, al igual que ocurre en Filipinas.Los habitantes de la isla, administrada por un gobernador, son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden participar en las elecciones presidenciales, ni legislativas, por ejemplo. Aunque funcionarios locales restaron importancia a las amenazas, algunos residentes de la isla señalaron que ya no pueden ignorar la idea de ser un blanco potencial.