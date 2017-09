Un español pide perdón: "Vendí a mis compañeros"

La imagen del español Alejandro Villanueva escuchando solo el himno mientras sus compañeros de los Pittsburgh Steelers permanecían en el vestuario dio la vuelta a EEUU, donde muchos vieron a un hombre desafiando a jugadores de fútbol americano que protestan contra Trump. Ante la cercanía ideológica al presidente que algunos medios le atribuyeron por ello, Villanueva pedió perdón. "Hice quedar mal a mis compañeros y es mi culpa, solo mi culpa", dijo el deportista, de 29 años.

El entrenador de los Pittsburgh pidió a sus jugadores que acordaran una postura conjunta como equipo para el momento en el que el domingo sonara el himno nacional. La decisión fue no salir al campo y que cada uno, fuera de la vista pública, actuara como quisiera durante esos minutos. La intención de Villanueva, ex militar graduado en West Point y desplegado durante casi tres años en Afganistán, no era salir del túnel, "pero lo hizo sin darse cuenta", dijo. "Cada vez que veo esa foto de mí, yo solo, me siento avergonzado", dijo. "Desafortunadamente, vendí a mis compañeros, sin intención".