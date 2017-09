Un ataque con ácido en un centro comercial de Londres dejó 6 heridos

La policía de Londres informó que al menos seis personas resultaron heridas luego de que un grupo de sujetos los rociara con "una sustancia nociva" en una estación de metro cercana al centro comercial de Stratford. Tras el ataque, la policía británica desarrolló un extenso operativo en el cual ya se detuvo a un sospechoso por "generar lesiones corporales graves", y los otros están siendo buscados, dijo la policía. La zona del incidente permanece acordonada pero por ahora no se considera al ataque como un acto de terrorismo. Cabe recordar que los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas han aumentado durante el 2017 en el Reino Unido, principalmente en Londres, lo que ha motivado una revisión por parte de las autoridades a la legislación vigente, sobre el porte en la vía pública de ciertos químicos. Un empleado de una cadena de hamburguesas dijo que vio cómo una víctima y su amigo entraron corriendo al baño del local para "lavar el ácido en su cara". Explicó que tenía cortes alrededor de los ojos.

No es el primer ataque de este tipo en Inglaterra. La policía británica detuvo el 14 de julio a dos adolescentes, de 15 y 16 años, por cometer ese día cinco ataques del mismo tipo en sólo una hora y media. Cinco personas fueron hospitalizadas, una con heridas graves. En 2016 se registraron 455 casos y en 2015, 261 hechos. La ministra del Interior británica, Amber Rudd, aseguró en julio: "Las víctimas de los ataques con ácidos no van a ser las únicas en arrastrar la condena de por vida". El gobierno de Theresa May impulsó un cambio en la ley para que los agresores sean sentenciados a cadena perpetua en casos gravísimos.

El número de ataques con sustancias corrosivas en Reino Unido aumentó un 65 por ciento en 2016, año en el que hubo un total de 454 incidentes, según la organización británica para supervivientes del ácido (ASTI). Desde 2010, se han registrado más de 1.800 ataques con líquidos corrosivos tan sólo en Londres. Y según el Washington Post, Reino Unido tiene ahora uno de los índices de ataques con ácido per cápita más altos del mundo.

Detención en España

Mientras, las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a un marroquí de 24 años residente en España debido a su presunta relación con los atentados terroristas que hace un mes dejaron 16 muertos y más de 130 heridos en Barcelona y Cambrils. El sospechoso fue arrestado en Vinaros, este de España. Mantenía al parecer una "estrecha relación" con los yihadistas responsables de los atentados y en particular con el "cerebro" de la trama, el imán Abdelbaki Es Satty.

La investigación de la Guardia Civil, que sigue abierta, busca reconstruir la actividad logística de la célula de 12 yihadistas que organizó los atropellos masivos del 17 de agosto en la Rambla de Barcelona y en la localidad costera de Cambrils.

La célula quedó desarticulada pocos días después de los ataques, porque todos sus miembros fueron detenidos o abatidos, pero las fuerzas de seguridad mantuvieron abierta la investigación para aclarar posibles cómplices o vínculos con otros yihadistas.