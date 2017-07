Trump se atribuye plenos poderes para "perdonar delitos"

Las alarmas saltaron: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó ayer su facultad "absoluta" como mandatario de otorgar indultos, una posibilidad que estaría evaluando en el marco de las investigaciones por la llamada trama rusa.

En una seguidilla de tuits, Trump reaccionó a varias informaciones publicadas por la prensa esta semana, entre las que desaprobó un artículo sobre posibles indultos presidenciales en el Rusiagate, la investigación sobre los supuestos vínculos entre su equipo y el gobierno de Moscú durante la campaña electoral de 2016. "Aunque todos están de acuerdo en que el presidente de EEUU tiene el poder absoluto de perdonar, ¿para qué pensar en eso cuando de momento el único crimen son las filtraciones contra nosotros? Noticias falsas", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El diario The Washington Post indicó el jueves que Trump consultó a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo, y que sus abogados están evaluando hasta dónde llega esa potestad. El equipo de Trump reconoció que el presidente quería saber cuáles serían sus opciones ante el proceso abierto por Robert Mueller, el investigador especial nombrado para desentrañar los contactos entre Rusia y la campaña republicana de Trump durante las elecciones y dirimir si hubo un complot para perjudicar a Hillary Clinton y beneficiar al millonario.

Si bien los presidentes estadounidenses pueden indultar a otros por crímenes federales, no está claro si pueden perdonarse a sí mismos, algo que debería definir el Tribunal Supremo. Aunque la Constitución estadounidense no lo prohíba explícitamente, algunos expertos consideran que el autoindulto es inviable porque supondría un claro conflicto de interés. En todo caso, que Trump hable de su "poder absoluto para perdonar", sugiere que no descarta esa posibilidad, de la que podría servirse ante el avance de las investigaciones del FBI y del Senado sobre la trama rusa, en la que también se ha visto involucrado su hijo mayor, Donald Trump Jr.

La comisión judicial del Senado anunció ayer que logró un acuerdo con el primogénito de Trump y con su ex jefe de campaña Paul Manafort para que sean entrevistados a puerta cerrada en el marco de la investigación sobre Rusia. Tanto Trump Jr. como Manafort deben dar testimonio sobre la reunión que tuvieron en junio de 2016 —antes de las elecciones— con una abogada rusa que les prometió información para inculpar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

La comisión les solicitó comparecer en una audiencia pública el próximo miércoles, pero finalmente el hijo del presidente y su ex jefe de campaña lograron evitarlo, a cambio de la entrega de documentos y una posible citación a futuro. Trump no dudó en defender la actitud de su hijo en Twitter, al tiempo que atacó a su antigua rival en las elecciones de noviembre pasado. "¡Mi hijo Donald entregó sus correos electrónicos (con supuestos intermediarios de Rusia) a los medios y las autoridades, mientras que la corrupta Hillary Clinton borró (y lavó con ácido) sus 33.000 emails!", dijo el presidente, quien también acusó a Clinton de tener "lazos con Rusia".